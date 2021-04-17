Озвучены должности с зарплатами от полумиллиона рублей

С начала 2021 года работодатели предлагали около 2,5 тысячи вакансий с зарплатами от полумиллиона рублей в месяц. Эксперты рассказали, что "золотые" доходы имеют стоматологи, брокеры, директора и некоторые другие специалисты.
Так, получка кандидатов в космонавты скоро будет равна порядка 300 тысяч рублей. Опытные сотрудники станут зарабатывать более 500 тысяч.
На текущий момент в нашей стране приблизительно тысяча вакансий с зарплатой от полумиллиона рублей. Почти половина из них приходится на столицу и Подмосковье, треть – в Краснодарском крае. В северной столице всего 8% подобных предложений, по 2% – в Татарстане и Свердловской области. На все остальные регионы России пришлось только 8%.
Гигантские зарплаты в России чаще всего имеют сотрудники таких сфер, как "Консультирование" и "Высший менеджмент", "Продажи", "Строительство, недвижимость" и "ИТ, интернет, телеком". Из них 8% предполагают трудиться на удаленке. Во многих вакансиях с доходом от полумиллиона рублей в требованиях к кандидату на должность указан английский язык.
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