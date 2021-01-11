Назван ближайший экономический соперник России

Главным соперником России в мировом экономическом рейтинге оказалась Индонезия, передает "Царьград". По основным характеристикам нашу страну уже обошли такие государства как Китай и Малайзия.
Главным соперником России в мировом экономическом рейтинге оказалась Индонезия, передает "Царьград". По основным характеристикам нашу страну уже обошли такие государства как Китай и Малайзия.
Наталья рассказала поклонников о важном событии
Массажистка может быть беременна от другого
Певица и дочь как подруги
На поляну заехали участники
Популярные темы форума
В Год Быка родилась Алла Пугачева.
РСПэха затягивает меня в свои сети
Темная комната
Сын мечтает служить в израильской армии
Дочь попала в плохую компанию.
Люблю иногда фантазировать о разном!
Раздеваться на публику- это не уважение к людям
Душ
а как вы относитесь к тем, кто никогда не был замужем
Муж изменяет