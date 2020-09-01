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Путин подписал указ об увеличении зарплат чиновникам

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Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении оклада занимающим государственные должности лицам в 1,03 раза, передает сайт VSE42.RU. Документ вступает в силу с 1 октября 2020 года. Таким образом, с этого момента чиновники, в том числе и такие высокопоставленные как председатель Совбеза России Дмитрий Медведев, глава СК Александр Бастрыкин и генпрокурор Игорь Краснов, станут получать на 3% больше.

Автор: 1 сентября 2020, 08:13 Источник: VSE42.RU ✓ Надежный источник

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