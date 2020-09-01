Путин подписал указ об увеличении зарплат чиновникам

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении оклада занимающим государственные должности лицам в 1,03 раза, передает сайт VSE42.RU. Документ вступает в силу с 1 октября 2020 года. Таким образом, с этого момента чиновники, в том числе и такие высокопоставленные как председатель Совбеза России Дмитрий Медведев, глава СК Александр Бастрыкин и генпрокурор Игорь Краснов, станут получать на 3% больше.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Маньяки сидят на форуме
где купить одежду ?
Накипело
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь