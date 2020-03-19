Рубль занял второе место в списке самых нестабильных валют

Финансовые аналитики назвали российский рубль второй среди самых неустойчивых валют в мире. Он уступил первое место лишь мексиканскому песо, сообщает Национальная служба новостей.
Эксперты отметили, что волатильность рубля составила 24,9%. К такому показателю привели два негативных фактора: обрушение рынка нефти и пандемия коронавируса. По словам специалистов, еще в конце 2019 года российская валюта занимала шестую строчку с конца. Официальный курс рубля на 19 марта 2020 года составляет 77,21 за доллар и 84,88 за евро.
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