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Экономика

В Минфине рассказали о будущем цен на бензин после падения рубля

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Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов заверил, что цены на бензин не вырастут вопреки спаду на рынке нефти. Чиновник обратил внимание, что снижения цен на топливо также ждать не стоит, сообщает URA.ru. 

Черное золото потеряло треть стоимости 9 марта. Снижение произошло на фоне распространения эпидемии коронавируса COVID-2019, которая стала ударом для мировой экономики. Разгул инфекции также всколыхнул котировки: за несколько дней доллар и евро подорожали почти на десять рублей. 

Автор: 11 марта 2020, 11:57

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