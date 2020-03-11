Названы самые высокооплачиваемые сферы труда в России

Специалисты Росстата выяснили, в каких сферах труда россияне получали самую высокую зарплату в минувшем году. В лидерах рейтинга оказались сферы деятельности с ежемесячным заработком от 70 тысяч рублей, передает телеканал "360".
Наиболее успешным 2019 год стал для финансистов и страховщиков – они зарабатывали в среднем 102,9 тысячи рублей. Второе место с большим отрывом досталось добыче ископаемых, где сотрудникам платили около 89 тысяч рублей. В числе самых дорогих работников оказались IT-специалисты с доходом порядка 74,4 тысячи рублей, сообщает RT.
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