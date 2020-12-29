Банки обвинили в обращении русских людей в рабство

Российский предприниматель Игорь Рыбаков заявил, что считает ипотеку формой современного рабства, в которое попадают русские люди. "Они мало того что сами становятся рабами этой банковской системы – они ещё и детей своих приучают к тому, что рабом быть", – цитирует "Царьград" миллиардера. Он уверен, что попадая в зависимость от банков люди больше не могут рассуждать рационально, боятся потерять свое место работы и упускают по-настоящем выгодные возможности.
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