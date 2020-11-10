Клиенты iHerb смогут забрать заказ в отделениях "Сбера"

Клиенты iHerb смогут выбирать, как именно получить заказ – забрать у курьера, который доставит посылку до двери, или зайти в ближайшее отделение "Сбера", где находятся пункты выдачи заказов и постаматы "Сберлогистики". Новый способ доставки будет доступен жителям 82 областных центров России и прилегающих к ним городов.

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"Россия – один из ключевых рынков для iHerb, поэтому для нас важно, чтобы доставка продукции нашим клиентам была на высоком уровне и с соблюдением всех мер безопасности, – говорит генеральный директор iHerb в России Илья Микин. – Сотрудничество со "Сберлогистикой" предоставит клиентам новые возможности получать свои заказы в отделениях "Сбера", а также в постаматах, которые располагаются в зонах 24/7".

"Сберлогистика" станет четвертым логистическим партнером iHerb в России. Сейчас заказы с маркетплейса доставляют Boxberry, "Почта России" и 5Post, дочерняя компания X5 Retail Group.

"Мы очень рады, что станем пратнерами с iHerb, компанией, предоставляющей огромный выбор товаров для потребителей, которые внимательны к своему здоровью, – говорит генеральный директор "Сберлогистики" Сергей Малышев. – Мы разделяем эту философию и с заботой относимся к безопасности каждого клиента. Курьерские службы "Сберлогистики" обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и работают по технологии бесконтактной доставки. Благодаря развитой собственной инфраструктуре, мы гарантируем качественную и своевременную доставку по всей России. Покупатель подтверждает получение заказа отправкой кода по смс".