Расходы россиян резко выросли в августе

В августе 2019 года расходы россиян резко возросли. Об этом свидетельствует повышение Индекса покупательской активности, сообщает исследовательский холдинг "Ромир".
Всего за месяц расходы жителей России увеличились на 4,9% даже несмотря на сезонно низкие цены на овощи. Аналитики считают, что россияне начали больше тратить из-за подготовки детей к школе.
Популярные темы форума
Самые красивые мужские имена?
Ищу невесту в Киргизии или Узбекистане.
Не люблю своего ребенка
Ольга или Ксения?
Я была влюблена в Лазарева. А у вас были кумиры?
Я скорпион. Почему меня не любят и в жены ни берут?
Присоединение Донбасса к России
Происхождение
Не перезвонил после свидания
"Три мушкетера", книга о приключениях предателей Родины.