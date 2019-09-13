Вскрылся тотальный обман россиян на заправках

Росстандарт опубликовал результаты неутешительного расследования. Так, выяснилось, что 19% АЗС в России не доливают клиентам топлива в бак. Всего были проверено 200 заправок, в 39 случаях выявлены нарушения, передает телеканал "360" со ссылкой на "Известия".

Кроме недолива, каждая десятая АЗС грешат некачественным топливом – в 33 случаев из 366 в бензине и дизели находили вредные примеси. Специалисты тестировали как заправки крупных сетей, так и независимые частные АЗС. Кроме того, в Росстандарте подчеркнули, что с начала года на 36% выросло количество жалоб на работу АЗС от россиян, пишет РИА "ФАН".