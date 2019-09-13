Власти не смогут отменить 8-часовой рабочий день

Правительство не сможет отменить восьмичасовой рабочий день в рамках реформы "регуляторной гильотины", поскольку продолжительность дня регламентирует Трудовой кодекс, а внесение в него изменений не предполагается, передает телеканал "360".

На этот нюанс обратил внимание вице-премьер и глава аппарата правительства Константин Чуйченко в разговоре с "Интерфаксом". Ранее стало известно, в феврале 2020 года планируется отменить ряд нормативных актов времен СССР. В частности, декрет Совета народных комиссаров от 1917 года, которым и был установлен восьмичасовой рабочий день, напоминает "Москва 24".