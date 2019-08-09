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Экономика

Инвестиции в развитие: АЭМЗ вдохнет новую жизнь в Балаковский завод

Фото: Global Look Press
Недавно Абинский ЭлектроМеталлургический завод (АЭМЗ) завершил сделку по покупке завода "Северсталь – Сортовой Завод Балаково" в Саратовской области. Сделка оценивается в 215 миллионов рублей. Новые собственники намерены расширять ассортимент производства и наращивать поставки на внутренний и внешний рынки. Кроме того, компания продолжит выполнять все обязательства перед коллективом предприятия и готова инвестировать в создание безопасной и комфортной рабочей среды для своих сотрудников. 
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Балаковский завод – достаточно молодое производство, начавшее функционировать в 2014 году. Предприятие может выпускать до миллиона тонн продукции в год – строительную арматуру, металлический уголок, швеллер. В прошлом году объемы производства на "Северсталь – Сортовой Завод Балаково" составили более 900 тысяч тонн.

По словам генерального директора "Северстали" Александра Шевелева, продажа завода дает компании возможность сконцентрироваться на основном активе компании – Череповецком металлургическом комбинате. Балаковский завод стал первым производителем сортового проката в Поволжье и успел заработать репутацию надежного поставщика высококачественного проката, отметил он. "Мы уверены, что фокус нового собственника на производстве сортовой продукции позволит еще больше раскрыть потенциал предприятия", – цитирует Шевелева пресс-служба "Северстали".

В свою очередь АЭМЗ получает возможность консолидировать рынок проката и сбалансировать экспортные возможности с поставками на внутренний рынок. К примеру, часть продукции Абинского ЭлектроМеталлургического Завода идет в Астраханскую область. Если раньше арматура поставлялась из Краснодарского края, где и расположен Абинск, то теперь продукция будет идти в регион из Балаково, который находится почти в два раза ближе к астраханскому региону. А уж до Волгоградской области, граничащей с Саратовской, от завода в Балаково рукой подать. 

Арматура производства АЭМЗ пользуется спросом и в Москве. Новый актив в Балаково упростит доставку арматуры и для столичных потребителей: расстояние от Балаково до Первопрестольной в полтора раза меньше, чем от Краснодарского края. 

"Современные мощности завода сочетают выплавку высококачественной стали и производство сортового проката на высокоскоростном прокатном стане. Приобретение предприятия полностью соответствует стратегии нашей компании и позволит нам укрепить позиции на рынке сорта", – отмечал гендиректор Абинского ЭлектроМеталлургического Завода Виталий Бабенко.

Фото: Global Look Press

В руководстве предприятия полны решимости увеличить эффективность Балаковского завода уже в текущем году. У АЭМЗ на актив в Саратовской области большие планы: создать новую инфраструктуру, в том числе автобазу, построить известковый завод, заменить ключевые узлы в оборудовании, отметил первый заместитель генерального директора АЭМЗ Иван Демченко.

Кроме того, для работы с покупателями на внутреннем рынке новые собственники Балаковского завода намерены сформировать отдел сбыта, аналогичный Абинскому ЭМЗ. Для нового отдела будет создана команда профессионалов. Каждый запланированный инвестпроект будет повышать мощность предприятия, уверен Демченко.

Вместе с созданием новой инфраструктуры Балаковского завода руководство АЭМЗ планирует расширить ассортимент выпускаемой предприятием продукции. Сейчас в Балаково можно производить катанку, арматуру в бухте, уголок, швеллер. Но большую часть – 90% – составляет арматура.

Строя планы по расширению рынков сбыта, в АЭМЗ не забывают о своей главной ценности – сотрудниках предприятия. В компании заверили: заработная плата на заводе в Балаково не снизится ни при каких обстоятельствах, более того, со временем реальные доходы работников будут расти. В компании не обещают, что это произойдет в первый год после смены собственника, но повышение благосостояния работников предприятия – одна из основных целей нового руководства Балаковского завода.

Фото: Global Look Press

Первым делом в компании намерены убедиться, что новые сотрудники работают в безопасных и комфортных условиях. Если будут выявлены хотя бы малейшие проблемы, то инвестиции в эти направления не заставят себя ждать. Кстати говоря, недавно АЭМЗ удостоился сертификата экологического TUV ISO 14001, что означает серьезность подхода компании к вопросам экологии.

Большое внимание на предприятии уделяют и образованию своих сотрудников. Работники АЭМЗ периодически повышают свою квалификацию, а новыми кадрами компания пополняется в том числе за счет талантливых и способных студентов, которые приходят на Абинский завод на практику.

Развивая новый актив, компания не забывает о площадке в Краснодарском крае. В 2019 года на АЭМЗ начинает работу второй метизный цех, начата проектировка второго сортопрокатного цеха. Постоянные инвестиции и выгодное расположение завода всего лишь в 60 километрах от морского порта Новороссийск делает его одним из флагманов экономики юга России.

Автор: 9 августа 2019, 14:53

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