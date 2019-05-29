Цены на сало на Украине взлетели на фоне острого дефицита

Украинцы рискуют остаться без своего любимого национального блюда – сало в стране уже два года непрерывно растет в цене на фоне острого дефицита продукта. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на УНИАН.

Так, если в апреле 2017 года килограмм сала стол около 92 рублей, то теперь он подорожал до 185,66 рубля. Выросли и цены на свинину – примерно на 37%. К инфляции привела эпидемия африканской чумы свиней (АЧС), говорят эксперты. Только по официальным данным, было уничтожено около 32 тысяч голов животных, уточняет ТВ-Центр.