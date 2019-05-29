С российских прилавков могут исчезнуть слабоалкогольные коктейли

Общественное объединение "Опора России" направило в Минфин предложение о запрете алкогольных напитков со вкусами слабоалкогольных коктейлей. Об этом пишет RT со ссылкой на "Известия".

По информации газеты, производители слабоалкогольных коктейлей вводят в заблуждение, продавая свою продукцию под видом пивной. Благодаря этому они получают возможность платить пониженный акциз. По оценке председателя правления Национального союза производителей пива и напитков Елены Цветковой, если правительство одобрит инициативу, цены на коктейли могут вырасти на 40%, пишет URA.ru.