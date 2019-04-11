Кто в России получает по 100 тысяч рублей

Специалисты Института повышения квалификации (ИПК) "ТехноПрогресс" составили список наиболее востребованных в нашей стране рабочих специальностей. Их зарплатам могут позавидовать и люди, имеющие высшее образование.

Оказалось, что самой востребованной в России является специальность стропальщика. Эти рабочие закрепляют грузы, которые перемещаются подъемными механизмами. Зарплата этих специалистов зависит от региона.

Так, в Татарстане стропальщик может зарабатывать от 20 тысяч рублей в месяц, а в Красноярском крае – больше 75 тысяч рублей. На втором месте – сварщики. По данным базы вакансий "Работа в России", зарплата сварщиков составляет не менее 100 тысяч рублей в месяц, передает Rg.ru.

Как следует из исследования ИПК, отдельного внимания заслуживает обучение в сфере лифтового и подъемного оборудования. Профессия лифтера довольно востребована. Также в нашей стране пользуются спросом специалисты смежных профессий. Это операторы котельных, машинисты вышки, маляры, крановщики и другие.

По данным Росстата, количество заявленных работодателями в службу занятости вакансий превышает число зарегистрированных безработных. На начало марта этого года в целом по стране насчитывалось более 1,51 миллиона свободных рабочих мест. Еще в январе 2019 года этот показатель составлял 1,46 миллиона. При этом большинство вакансий – именно рабочие специальности.