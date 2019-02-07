Продуктовую корзину изменят ради пенсионеров

Раз в пять лет в России проводится пересмотр минимальной потребительской корзины. Это условный набор продуктов, которые должен быть в состоянии купить себе каждый россиянин вне зависимости от его уровня доходов. На его основе также разрабатывается минимальная заработная плата.

"Независимо от того, что происходит в мире и в стране, минимальная корзина должна соответствовать строгим медицинским правилам: обеспечивать все возрастные группы нужным количеством пищевых веществ и энергии для того, чтобы сохранять и укреплять здоровье", – цитирует портал "ФедералПресс" доктора медицинских наук, руководителя научного направления "Оптимальное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Александра Батурина.

По его словам, сейчас перед специалистами стоит задача уделить большее внимание людям пожилого возраста. "В стране выросла продолжительность жизни. Реализация национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография" предполагает, что средняя продолжительность жизни населения будет и дальше увеличиваться, она должна достичь 80 лет. Отдельной строкой целесообразно выделить поваренную соль. Принимая во внимание проблемы обеспеченности населения витаминами, возникает необходимость введение в продовольственную корзину витамино-минеральных комплексов", – заметил Александр Батурин.

По его словам, в продуктовой корзине возрастет роль фруктов, а вот хлеба в ней станет меньше. "На основе российской потребительской корзины регионы будут формировать свои, с учетом местных особенностей. У нас же большая страна, разные климатические зоны. Естественно, что набор продуктов должен различаться для жителей Якутии и жителей, например, Краснодарского края", – заключил специалист.