ЦБ жестоко обошелся с банком сына Кобзона

Банк России 5 июля лишил лицензии якутский банк "Таатта". По данным регулятора, руководство кредитной организации выводило активы в ущерб интересам вкладчиков.
"Таатта" является участником системы страхования вкладов. Организация занимала 220-е место в банковской системе страны. По данным НСН, 49,59% акций якутского банка принадлежат сыну певца Иосифа Кобзона Андрею.
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