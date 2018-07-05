Над рублем нависла серьезная угроза

Аналитики рассказали, какие факторы в перспективе могут ощутимо повлиять на позиции рубля. Основной угрозой для отечественной валюты в ближайшее время будет отток капитала с развивающихся рынков из-за ужесточения требований США для импортных товаров.

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