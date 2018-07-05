Над рублем нависла серьезная угроза
В первую очередь влияние на позиции рубля окажет большой объем покупок иностранной валюты Министерством финансов. При этом серьезных изменений курса до конца недели эксперты не ожидают.
Президент США Дональд Трамп объявил о следующем шаге в торговой войне. Так, Вашингтон намерен ввести 25-процентные пошлины на европейские автомобили, если ЕС не снимет торговые ограничения для американских поставщиков, передает RG.ru.
Обострение торговых отношений между США, Китаем, Евросоюзом и другими странами оказывает негативное влияние на мировые рынки. "На развивающихся рынках это отражается в первую очередь через ослабление национальных валют", – считает аналитик Дарья Желаннова.
Стоит отметить, что торговые войны сопровождаются валютными, поэтому основной риск для рубля исходит именно из этой области. Поддержку ценам на нефть оказывают данные по снижению запасов сырья в США.
"Недавние новости о блокировке портов в Ливии и сокращении добычи в Иране из-за американских санкций также не дают котировкам черного золота снижаться. Высокие цены на нефть оказывают существенную поддержку курсу рубля", – отметил аналитик Андрей Кочетков.
Ранее Минфин объявил о сумме июльских покупок валюты, которая составила 347,7 миллиарда рублей. Таким образом, этот показатель до сих пор остается весьма высоким.
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