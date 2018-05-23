Россиян перепугали дефицитом мяса и рыбы
Система "Меркурий" устроена таким образом, что в ней отражаются все этапы производства и перемещения продуктов животного происхождения. Она создана с целью уменьшить количество фальсификата, контрафакта и просрочки в российских магазинах, пишет RG.ru.
По последним данным, лишь 5% компаний стабильно работают в "Меркурии". Представители Ассоциации компаний розничной торговли заявили, что это число равняется 25-30% от общего числа организаций.
Те, кто к 1 июля не перейдет на новую систему, не смогут поставлять продукты животного происхождения в магазины. Члены ассоциации обратились к территориальным органам ветеринарного контроля с просьбой помочь производителям зарегистрироваться в "Меркурии", передает РИА ФАН.
Ранее Роскачество провело исследование варено-копченой колбасы "Сервелат" различного производства. В товарах пяти марок обнаружили концентрацию антибиотиков, превышающую нормы.
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