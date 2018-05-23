Россиян перепугали дефицитом мяса и рыбы

В скором времени покупатели столкнутся с дефицитом колбас, сосисок, йогуртов, рыбы и прочих товаров животного происхождения. Большинство поставщиков и производителей до сих пор не зарегистрировались в системе "Меркурий", что автоматически закрывает доступ их продукции к полкам магазинов.



прочитано 1173 раза