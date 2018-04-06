Сколько россияне потратят на пасхальный стол

Православные 8 апреля отмечают Пасху. Аналитики подсчитали стоимость минимального продуктового набора для этого праздничного дня.

Эксперты розничной сети "Магнит" пришли к выводу, что россияне потратят на пасхальный стол минимум 334,1 рубля. В список вошли: десяток яиц первой категории, молоко, пачка сливочного масла, упаковка сухих дрожжей, килограмм пшеничной муки и столько же сахара, соль, полкилограмма изюма и сухие пищевые красители.

Традиционно перед Пасхой у посетителей пользуются спросом не только продукты для приготовления куличей, творог, яйца, пищевые красители и пасхальные наборы, но и тематические наклейки, сувениры, шоколад, кондитерские изделия и вино. К слову, многие россияне предпочитают не сами готовить куличи, а покупать готовые изделия.

Стоит отметить, что как правило, в предпраздничные дни ряд магазинов устраивает акции, которые зачастую заканчиваются потасовками между покупателями, которые пытаются купить дешевый товар. Поэтому покупку продуктов к празднику все-таки лучше не откладывать на последний момент.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации при выборе продуктов к праздничному столу. При покупке яиц специалисты советуют обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид. Они должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета.

Хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной.

При покупке готового кулича обратите внимание на его состав. В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Верхушка кулича должна быть сухой.