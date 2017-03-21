Россия в течение 45 дней заплатит последний долг СССР

Россия переведет 125,2 миллиона долларов Боснии и Герцеговине, которая является кредитором СССР, не получившим назад деньги. Это последний долг Советского Союза. Как сообщил замминистра финансов России Сергей Сторчак, он будет выплачен в течение 45 дней, пишет газета "Известия". Обязательства перед остальными странами бывшей Югославии, признанные Россией в многостороннем меморандуме от 17 сентября 2003 года, были полностью погашены в 2011-2016 годах.