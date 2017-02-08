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Что можно купить по продовольственным карточкам
Предполагается, что по банковским картам адресной продовольственной помощи (продкартам) можно будет купить практически любые отечественные продукты питания. Исключение составит алкогольная и табачная продукция и прочие "вредные" продукты.
Перечень допускаемых к участию в программе продуктов питания разработан с учетом рекомендаций Минздрава России. В список вошли мучные продукты, крупы, макаронные изделия, картофель, овощи и бахчевые, свежие и сухофрукты, сахар, соль, питьевая вода, яйца, растительное масло, мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, молоко и молокопродукты, передает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Минпромторга.
Также по продкартам можно будет приобрести саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных. Для сельского населения эти пункты особенно актуальны. В ведомстве подчеркнули, что карты могут быть использованы во всех магазинах, готовых работать в данной системе. Функционировать система будет на базе банковских карт "Мир".
Несколько лет назад ведомство выступило с предложением создать в России адресную систему дополнительного питания для малообеспеченного населения. Глава Минпромторга Денис Мантуров 7 февраля заявил, что министерство планирует доработать эту программу с Минфином и запустить ее в этом году.
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