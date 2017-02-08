Что нужно знать про карточки на еду

В России уже в этом году будет реализована программа продовольственной помощи малообеспеченным гражданам, с помощью которой социально незащищенные россияне смогут перейти на полезные продукты. Эта новость была неоднозначно встречена обществом, ведь слово "карточки" ассоциируется с регламентированным распределением и искусственными ограничениями.

Многие россияне восприняли известие о введении продовольственных карт как угрозу своему привычному благосостоянию. Неужели стране снова грозят "талонная" система распределения товаров, дефицит и пустые прилавки? Как будут выглядеть карточки на продукты и кто сможет ими воспользоваться? Какие блага обеспечат новые "продуктовые карты", какие риски они в себе таят? Dni.Ru попытались найти ответы на эти вопросы.

вынужденная мера

Напомним, первые продовольственные карточки в нашей стране были введены сто лет назад. Это произошло в 1916 году, во время продовольственного кризиса, возникшего после Первой мировой войны.

Продуктовые карточки применялись и в СССР во время Великой Отечественной войны. В Ленинграде с 20 ноября 1941 года властями был введен норматив по отпуску продуктов питания. В блокадном городе карточка являлась единственным источником получения еды.

Позже карточная система вводилась для обеспечения населения товарами в условиях дефицита. Это означало, что для приобретения товара необходимы были не только деньги, но и специальный талон, дающий право на покупку.

Кроме того, карточки устанавливали определенные нормы потребления конкретного продуктового ассортимента на человека в месяц. Такая система также называлась нормированным распределением и распространялась как на непродовольственные товары, так и на продукты питания повышенного спроса.

Последний раз талоны в нашей стране вводили 1 декабря 1990 года. Их действие прекратилось в 1992 году в связи с "отпуском" цен и вступлением в силу законов "свободной торговли".

продуктовый "пластик"

Новые продуктовые карты, предложенные Минпромторгом, будут представлять собой форму целевой поддержки социально-уязвимых групп населения. В настоящее время программа проходит необходимые согласования с Минфином. Между тем карты на продовольствие российские власти планировали ввести в действие еще в прошлом году, однако по разным причинам программа была отложена.

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, в рамках программы будет предоставляться адресная помощь определенным категориям граждан. Предполагается, что малообеспеченные россияне с помощью "продовольственных карт" смогут потратить выделенные им денежные средства исключительно на продукты питания.



Новые "продовольственные карточки" будут выглядеть как стандартный "пластик", по которому малообеспеченные россияне смогут в магазине получить тот или иной продукт по определенному списку. Приоритетными в перечне окажутся те продовольственные товары, которых не хватает в рационе этой категории граждан, то есть свежие и полезные – в отличие от дешевых суррогатов. Кроме того, новая карточная система поддержит курс на импортозамещение – за поставки товаров отечественным производителям будет платить государство, исходя из стабильного спроса.

Как отметили в Минпромторге, средства с "продовольственных" карт нельзя будет обналичить. Не удастся их и накопить: с окончанием календарного месяца все оставшиеся на депозите баллы сгорят.



Адресная поддержка

По мнению ведущих экспертов, введение продуктовых карт станет позитивным шагом для нашей экономики. Это означает, что адресная поддержка малообеспеченных граждан будет усилена. Так, экономист и политолог Никита Масленников, руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития, полагает, что у программы, предложенной Минпромторгом, есть хороший потенциал реализации. Однако окончательно оценить данную инициативу можно будет лишь после того, как ведомство даст все необходимые прояснения и дополнения. "Нужно понимать, как это все будет работать", – добавил эксперт.

По мнению специалиста, необходима разъяснительная кампания. Население нужно проинформировать, что эти карточки – не талоны старого образца, времен ленинградской блокады, а совершенно другой механизм. В данном случае речь идет, во-первых, о поддержке конкретного гражданина, который не в состоянии сам обеспечить себя необходимыми продуктами.



Во-вторых, программа поможет отечественному производителю, который будет обеспечивать нуждающихся продовольствием. В-третьих, введение карточек будет способствовать переходу малообеспеченных россиян на здоровое питание, ведь поставщики товаров должны будут соблюдать жесткие требования к качеству своей продукции. Она должна быть не просто свежей, а, как говорится, только что с грядки.

Сейчас оценить в полной мере жизнеспособность этой инициативы сложно. Слишком много вопросов. Каким образом будет регулироваться оборот этих карт? Кто и каким образом будет контролировать качество продуктов питания, которые можно будет приобрести в рамках программы? Как будет осуществляться контроль качества – отдельно в каждой торговой точке или с помощью централизованной системы? Будет ли дано поручение Роспотребнадзору, который создаст для этого специальные подразделения?

Между тем, разъяснений Минпромторга на этот счет пока не последовало. Известно лишь, что в настоящее время проект находится на рассмотрении правительства. Кроме того, потребуется время для межведомственных согласований.

По мнению Никиты Масленникова, необходимо сопоставить инициативу российских властей с мировым опытом. Ведь во многих странах мира подобные инструменты существуют и успешно работают.

Например, в Соединенных Штатах уже несколько десятилетий действует большая программа поддержки уязвимых слоев населения, на финансирование которой государство тратит миллиарды долларов – пластиковые электронные карточки для приобретения товаров первой необходимости. Эти карты ежемесячно пополняются из средств государства. Сумма ежемесячного платежа по данной социальной поддержке составляет в среднем 115 долларов на человека и 255 долларов – на семью.

Подводные камни

Опыт применения дисконтных продовольственных карт в США показал, что и у такой полезной инициативы существуют подводные камни, разного рода риски. Например, "черный рынок", где держатели карт продают свои талоны и неплохо на этом зарабатывают. В этом случае сама программа теряет свой смысл.

В нашей стране также существуют подобные риски, и это необходимо будет контролировать. Кроме того, возникает вопрос, как будет решен вопрос с торговыми точками, с ритейлерами в их отношениях с поставщиками. Пока не понятно, как будет выстраиваться эта цепочка.

В России и бывшем СССР предыдущие попытки введения продовольственных дисконтных карт "сломались" о состояние региональных бюджетов. По замыслу инициаторов таких программ, торговые сети, закупающие у поставщиков продукты для реализации по дисконтным картам, должны были получать компенсацию. Однако у властей регионов таких средств не было, поэтому введение в действие программ адресной поддержки малообеспеченных россиян откладывалось до лучших времен.

Напомним, что в России уже существует программа выплаты денежных пособий социально незащищенным гражданам. По мнению Никиты Масленникова, такая поддержка малоимущего населения недостаточно эффективна. Новая инициатива Минпромторга не дублирует ее действие, однако ее введение означает то, что ведомство "залезает на поляну" социального блока правительства.

"При реализации новой программы необходимо обеспечить развитие существующую систему помощи малоимущей части населения с точки зрения повышения ее конкретности, адресности, целенаправленности. В частности, нужно обеспечить взаимодействие с Министерством труда, имеющим доступ к базе данных Пенсионного фонда России", – полагает эксперт.

Возникает вопрос: хватит ли у правительства средств для реализации этой программы? Ведь прямые социальные выплаты населению составляют почти 9% федерального бюджета, а на все социальные расходы уходит почти половина.

"Вопрос не в том, откуда что-то снять и куда добавить. Нужно в рамках избранного курса на повышение эффективности государственных расходов попытаться довести то, что уже есть, до конкретного человека. Речь идет о повышении эффективности социальных расходов, в том числе, на помощь малоимущему населению, заложенную в бюджет. Средства эти немалые – вопрос в том, как они работают и какой результат приносят. Если инициатива Минпромторга поможет делу, ее можно только приветствовать. Однако для окончательной оценки программы необходимо дождаться информации о ее деталях", – заключил эксперт.