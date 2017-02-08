Что нужно знать про карточки на еду

Убийство ополченца Гиви Корчевников покидает "Прямой эфир" Донбасс в огне Сто дней президента Трампа Дом-2
Экономика

Россия готовит новое потрясение для Лукашенко

Россельхознадзор может запретить импорт белоруской говядины

Экономика

Владеющий 59 квартирами депутат Госдумы подал на банкротство

В связи с нарушениями процедуры сбора документов суд отложил рассмотрение прошения народного избранника
партнеры
Среда 8 февраля
Лента новостей
17:36
Российским звездам угрожают убийством вымогатели
17:27
Ляшко с матом скатился с лестницы Рады (видео)
17:12
Какая трава может спасти от рака мозга
17:05
Оставшийся без работы Слуцкий сильно похудел
17:05
Высоцкая очаровала разведенного Егора Кончаловского
17:00
Навальный вновь получил срок
16:56
Шойгу и Пиманов сняли кино
16:50
Долги перед гуковскими шахтерами погасят к июлю
16:49
После отставки заместителя Ройзман вспомнил про расстрелы
16:38
Студент получил гвоздь в череп во время драки в Москве
16:21
Лысый из Brazzers призвал россиян бороться за порно
16:17
В Германии оставили Тюмень без чемпионата мира
16:05
Путин отметил вклад молодых ученых
15:54
Бессрочная приватизация жилья пойдет на пользу обществу
15:50
Кабаева лишила Тимати волос
15:48
Дума намерена контролировать перераспределение бюджета
15:38
После убийства Гиви Украину приравняли к "ИГ"
15:33
Путин о неизбежности прекрасного будущего России
15:25
Полицейского и прохожего наградили за спасение женщины из Москвы-реки
15:00
Чем пахнет настоящий мужчина
14:57
Шойгу написал географический диктант на максимальную оценку
14:55
Располневшие амурские тигры восхитили блогеров
14:51
У музыканта Григория Лепса нашли серьезное заболевание
14:45
Названа дата похорон комбата Гиви
14:20
Водонаеву обругали за обнаженную грудь в транспорте
14:15
Няня побила Татьяну Тарасову
14:13
Янковский сводил в кино экс-невесту Абрамовича
14:10
Чем известен погибший лидер ополченцев Донбасса
14:08
Следователь из Барвихи устроила гонки на льду
14:03
Страшные кадры с места убийства Гиви
14:01
Фестиваль в Сочи станет праздником для молодежи со всего мира
13:42
В Москве мужчина с пистолетом отобрал у прохожего 200 тысяч
13:38
Невеста Тимати похвасталась авто за 11 миллионов
13:29
Анна Седокова показала округлившийся живот
13:19
Ухажер обозвал 54-летнюю Сябитову сумасшедшей нимфоманкой
13:12
Миллионер обвинил борющуюся с раком певицу в обмане
13:07
В Москве студентка ранила одногруппника ножом в висок
12:55
Кремль назвал цель заказчиков убийства Гиви
12:45
Сбежавший Дюжев отказался возвращаться домой
12:36
В Нигерии похитили россиян
12:30
Комбат Гиви предчувствовал свою смерть
12:23
Дмитрий Шепелев станет новым ведущим "Прямого эфира"
12:21
Корчевников об уходе из "Прямого эфира"
12:14
Маккейн устроил Трампу истерику из-за Кара-Мурзы
12:12
Кабинет Гиви полностью сгорел после теракта
12:04
Звезда КВН о лечении от рака
11:59
Резвящийся на волнах Обама взбесил американцев
11:57
Десятилетняя девочка спасла из горящего дома братьев и сестер
11:53
Челябинец убил котов жены из-за испорченных тапочек
11:45
Борис Гребенщиков шокировал студентов
11:37
В Таиланде разбился российский турист
11:29
Борис Корчевников покидает ток-шоу "Прямой эфир"
11:27
Садальский о беременной Довлатовой: Она сошла с ума
11:24
Украина сплясала на костях убитого Гиви
11:18
В День влюбленных в метро будут крутить романтические песни
11:12
Лохматую Шарапову перепутали с Пугачевой без грима
11:03
Кто и зачем убил ополченца Гиви
11:01
Шоумен Михаил Шац попал в больницу
11:00
Китаец продал сына от любовницы ради законной жены
10:59
Звезда культового сериала умерла от рака
10:46
Садальский вернется к взрослой дочери
10:36
Трамп спит по пять часов на посту президента США
10:31
Водянова рассказала о войне со своими детьми
10:24
Россияне ломятся в США после избрания Трампа
10:22
58-летняя Мадонна стала матерью близнецов
10:22
Как после пластики менялась Вера Алентова
10:10
Китай пристыдил США за незнание истории
10:00
Зачем Киев "поджигает" Донбасс
09:45
Самбурской запретили публично посылать людей
09:41
Собака изуродовала москвичку и ее подругу
09:40
Женщина выкинула в окно шестерых детей во время пожара
09:20
Боярский назвал Джигурду уродом
09:13
Лидер ополченцев Гиви убит в Донбассе
09:12
В Подмосковье младенец погиб из-за отказа в госпитализации
09:11
Меркель родила козлу Тимуру первенца
09:00
В Москве украли Mercedes за 9 миллионов рублей
08:48
Николай Расторгуев сделал заявление о здоровье
08:41
Трампа постигло первое разочарование
08:37
Украинское "Евровидение" омрачил скандал
08:29
Подробности загадочной гибели звезды "Своей игры"
08:14
Россия или Евросоюз: по какому пути пойдет Молдавия
08:10
При пожаре в центре столицы погиб человек
08:00
ПВО Москвы приведены в полную боеготовность
00:30
Что достанется Боне после разрыва с сыном миллиардера
22:08
Ляшко оставили без визы в США на десять лет
21:55
Председатель ПАСЕ обратился к Госдуме
21:50
Савченко поймали спящей на заседании Рады (видео)
21:37
Немецкий посол довел Киев до истерики
21:19
Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в Москве
21:12
Эрнст о самом громком провале Олимпиады в Сочи
20:52
Тимошенко набивается в "любимые жены" Трампа
20:34
Обнаглевший журналист спровоцировал убийство врача
20:29
Мужчина выжил при падении под поезд метро в Москве
20:02
Расследование по делу Хорошавина завершено
19:59
Киев нарушит вековые традиции назло России
19:28
Победитель "Своей игры" найден мертвым
19:13
Ректор РЭУ дал совет поступающим и студентам
18:58
"ЕР" настроила промышленность на рост
18:58
Бесплатную приватизацию жилья сделали бессрочной
18:44
Любимые мужчины Деми Мур

Самое читаемое

Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Судьба проекта "Дом-2" решена
Женщина прыгнула под поезд метро ради спасения дочери
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дмитрий Шепелев станет новым ведущим "Прямого эфира"
Лидер ополченцев Гиви убит в Донбассе
Собака изуродовала москвичку и ее подругу
Страшные кадры с места убийства Гиви
Пригожин прокомментировал личную жизнь Шульгина
Россия готовит новое потрясение для Лукашенко
Экономика

Что нужно знать про карточки на еду

Фото: GLOBAL LOOK press/Jochen Tack
В России уже в этом году будет реализована программа продовольственной помощи малообеспеченным гражданам, с помощью которой социально незащищенные россияне смогут перейти на полезные продукты. Эта новость была неоднозначно встречена обществом, ведь слово "карточки" ассоциируется с регламентированным распределением и искусственными ограничениями.
прочитано 135 раз

Многие россияне восприняли известие о введении продовольственных карт как угрозу своему привычному благосостоянию. Неужели стране снова грозят "талонная" система распределения товаров, дефицит и пустые прилавки? Как будут выглядеть карточки на продукты и кто сможет ими воспользоваться? Какие блага обеспечат новые "продуктовые карты", какие риски они в себе таят?  Dni.Ru попытались найти ответы на эти вопросы.

вынужденная мера

Напомним, первые продовольственные карточки в нашей стране были введены сто лет назад. Это произошло в 1916 году, во время продовольственного кризиса, возникшего после Первой мировой войны.

Продуктовые карточки применялись и в СССР во время Великой Отечественной войны. В Ленинграде с 20 ноября 1941 года властями был введен норматив по отпуску продуктов питания. В блокадном городе карточка являлась единственным источником получения еды. 

Фото: GLOBAL LOOK press/Semen Likhodeev

Позже карточная система вводилась для обеспечения населения товарами в условиях дефицита. Это означало, что для приобретения товара необходимы были не только деньги, но и специальный талон, дающий право на покупку.

Кроме того, карточки устанавливали определенные нормы потребления конкретного продуктового ассортимента на человека в месяц. Такая система также называлась нормированным распределением и распространялась как на непродовольственные товары, так и на продукты питания повышенного спроса.

Фото: GLOBAL LOOK press/Berliner Verlag

Последний раз талоны в нашей стране вводили 1 декабря 1990 года. Их действие прекратилось в 1992 году в связи с "отпуском" цен и вступлением в силу законов "свободной торговли".

продуктовый "пластик"

Новые продуктовые карты, предложенные Минпромторгом, будут представлять собой форму целевой поддержки социально-уязвимых групп населения. В настоящее время программа проходит необходимые согласования с Минфином.  Между тем карты на продовольствие российские власти планировали ввести в действие еще в прошлом году, однако по разным причинам программа была отложена.  

Фото: GLOBAL LOOK press/Aleksandr Schemlyaev

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, в рамках программы будет предоставляться адресная помощь определенным категориям граждан. Предполагается, что малообеспеченные россияне с помощью "продовольственных карт" смогут потратить выделенные им денежные средства исключительно на продукты питания. 

Новые "продовольственные карточки" будут выглядеть как стандартный "пластик", по которому малообеспеченные россияне смогут в магазине получить тот или иной продукт по определенному списку. Приоритетными в перечне окажутся те продовольственные товары, которых не хватает в рационе этой категории граждан, то есть свежие и полезные – в отличие от дешевых суррогатов. Кроме того, новая карточная система поддержит курс на импортозамещение – за поставки товаров  отечественным производителям будет платить государство, исходя из стабильного спроса. 

Фото: Леонид Павлюченко/Дни.Ру

Как отметили в Минпромторге, средства с "продовольственных" карт нельзя будет обналичить. Не удастся их и накопить: с окончанием календарного месяца все оставшиеся на депозите баллы сгорят.

Адресная поддержка

По мнению ведущих экспертов, введение продуктовых карт станет позитивным шагом для нашей экономики. Это означает, что адресная поддержка малообеспеченных граждан будет усилена. Так, экономист и политолог Никита Масленников, руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития, полагает, что у программы, предложенной Минпромторгом, есть хороший потенциал реализации. Однако окончательно оценить данную инициативу можно будет лишь после того, как ведомство даст все необходимые прояснения и дополнения. "Нужно понимать, как это все будет работать", – добавил эксперт.

Фото: GLOBAL LOOK press/Elias Funez

По мнению специалиста, необходима разъяснительная кампания. Население нужно проинформировать, что эти карточки – не талоны старого образца, времен ленинградской блокады, а совершенно другой механизм. В данном случае речь идет, во-первых, о поддержке конкретного гражданина, который не в состоянии сам обеспечить себя необходимыми продуктами. 

Во-вторых, программа поможет отечественному производителю, который будет обеспечивать нуждающихся продовольствием. В-третьих, введение карточек будет способствовать переходу малообеспеченных россиян на здоровое питание, ведь поставщики товаров должны будут соблюдать жесткие требования к качеству своей продукции. Она должна быть не просто свежей, а, как говорится, только что с грядки.

Фото: GLOBAL LOOK press

Сейчас оценить в полной мере жизнеспособность этой инициативы сложно. Слишком много вопросов. Каким образом будет регулироваться оборот этих карт? Кто и каким образом будет контролировать качество продуктов питания, которые можно будет приобрести в рамках программы? Как будет осуществляться контроль качества – отдельно в каждой торговой точке или с помощью централизованной системы? Будет ли дано поручение Роспотребнадзору, который создаст для этого специальные подразделения?

Между тем, разъяснений Минпромторга на этот счет пока не последовало. Известно лишь, что в настоящее время проект находится на рассмотрении правительства. Кроме того, потребуется время для межведомственных согласований. 

По мнению Никиты Масленникова, необходимо сопоставить инициативу российских властей с мировым опытом. Ведь во многих странах мира подобные инструменты существуют и успешно работают.

Фото: Леонид Павлюченко/Дни.Ру

Например, в Соединенных Штатах уже несколько десятилетий действует большая программа поддержки уязвимых слоев населения, на финансирование которой государство тратит миллиарды долларов – пластиковые электронные карточки для приобретения товаров первой необходимости. Эти карты ежемесячно пополняются из средств государства. Сумма ежемесячного платежа по данной социальной поддержке составляет в среднем 115 долларов на человека и 255 долларов – на семью.

Подводные камни

Опыт применения дисконтных продовольственных карт в США показал, что и у такой полезной инициативы существуют подводные камни, разного рода риски. Например, "черный рынок", где держатели карт продают свои талоны и неплохо на этом зарабатывают. В этом случае сама программа теряет свой смысл.

В нашей стране также существуют подобные риски, и это необходимо будет контролировать. Кроме того, возникает вопрос, как будет решен вопрос с торговыми точками, с ритейлерами в их отношениях с поставщиками. Пока не понятно, как будет выстраиваться эта цепочка.

Фото: GLOBAL LOOK press

В России и бывшем СССР предыдущие попытки введения продовольственных дисконтных карт "сломались" о состояние региональных бюджетов. По замыслу инициаторов таких программ, торговые сети, закупающие у поставщиков продукты для реализации по дисконтным картам, должны были получать компенсацию. Однако у властей регионов таких средств не было, поэтому введение в действие программ адресной поддержки малообеспеченных россиян откладывалось до лучших времен. 

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Voronin

Напомним, что в России уже существует программа выплаты денежных пособий социально незащищенным гражданам.  По мнению Никиты Масленникова, такая поддержка малоимущего населения недостаточно эффективна. Новая инициатива Минпромторга не дублирует ее действие, однако ее введение означает то, что ведомство "залезает на поляну" социального блока правительства.

"При реализации новой программы необходимо обеспечить развитие существующую систему помощи малоимущей части населения с точки зрения повышения ее конкретности, адресности, целенаправленности. В частности, нужно обеспечить взаимодействие с Министерством труда, имеющим доступ к базе данных Пенсионного фонда России", – полагает эксперт. 

Фото: Леонид Павлюченко/Дни.Ру

Возникает вопрос: хватит ли у правительства средств для реализации этой программы? Ведь прямые социальные выплаты населению составляют почти 9%  федерального бюджета, а на все социальные расходы уходит почти половина.

"Вопрос не в том, откуда что-то снять и куда добавить. Нужно в рамках избранного курса на повышение эффективности государственных расходов попытаться довести то, что уже есть, до конкретного человека. Речь идет о повышении эффективности социальных расходов, в том числе, на помощь малоимущему населению, заложенную в бюджет. Средства эти немалые – вопрос в том, как они работают и какой результат приносят. Если инициатива Минпромторга поможет делу, ее можно только приветствовать. Однако для окончательной оценки программы необходимо дождаться информации о ее деталях", – заключил эксперт.

8 февраля 2017, 18:09

комментарии

Политика

Чем известен погибший лидер ополченцев Донбасса
Маккейн устроил Трампу истерику из-за Кара-Мурзы
Украина сплясала на костях убитого Гиви
Шойгу и Пиманов сняли кино

Шоу-бизнес

Высоцкая очаровала разведенного Егора Кончаловского
Народ бурно отреагировал на замену Корчевникова Шепелевым
Онкобольная певица о скандале с миллионером: Он меня убивает!
Кабаева лишила Тимати волос

Проишествия

Страшные кадры с места убийства Гиви
Собака изуродовала москвичку и ее подругу
Подробности загадочной гибели звезды "Своей игры"
С владельцем клиники расправился убитый горем вдовец

Lifestyle

У музыканта Григория Лепса нашли серьезное заболевание
Борис Гребенщиков шокировал студентов
Звезда культового сериала умерла от рака
Украинское "Евровидение" омрачил скандал
Общество

Навальный вновь получил срок

Суд признал его виновным в махинациях с продукцией "Кировлеса"
Происшествия

Страшные кадры с места убийства Гиви

Офис комбата фактически выгорел
Шоу-бизнес

Высоцкая очаровала разведенного Егора Кончаловского

Актриса младше пасынка на восемь лет
Экономика

Россия готовит новое потрясение для Лукашенко

Россельхознадзор может запретить импорт белоруской говядины

Гороскоп

Садальский вернется к взрослой дочери
Астрологический прогноз с 6 по 12 февраля 2017 года
Гороскоп здоровья на февраль 2017 года
Любовный гороскоп на февраль 2017 года

Фоторепортажи

Янковский сводил в кино экс-невесту Абрамовича
Как после пластики менялась Вера Алентова
Любимые мужчины Деми Мур
Слава с размахом отметила 18-летие красавицы-дочки

Спорт

Оставшийся без работы Слуцкий сильно похудел
Сочи-2014: лучшие Игры в истории
Эрнст о самом громком провале Олимпиады в Сочи
Теннисист вывел судью из строя попаданием в глаз (видео)

Регионы

Десятилетняя девочка спасла из горящего дома братьев и сестер
Меркель родила козлу Тимуру первенца
Женщина выкинула в окно шестерых детей во время пожара
Пациент замерз насмерть у закрытых дверей дома инвалидов
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru