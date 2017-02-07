Продовольственные карточки появятся в России уже в 2017 году

В этом году в России будет реализована программа продовольственной помощи социально незащищенным слоям населения. С ее помощью малообеспеченные россияне смогут перейти на полезные продукты.

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, в нынешнем году власти страны должны "стартануть" с новой программой. В ее рамках будет предоставляться адресная помощь "определенным категориям граждан, которые обязаны будут потратить" деньги, выделенные им на продукты питания. Об этом глава ведомства заявил на заседании фракции "Единой России" в Госдуме. В настоящее время программа проходит последние согласования с Министерством финансов, сообщает ТАСС.

Ранее в Минпромторге разъяснили, как разработанный экономистами проект будет реализован на практике. Предполагается, что малообеспеченным россиянам выдадут специальные карточки с баллами, которые можно будет потратить лишь на еду. При этом приоритетными в списке окажутся те продукты, которых не хватает в рационе этой категории граждан, – "свежие и полезные", то есть отличающиеся от дешевых суррогатов. Предполагалось, что такие карточки введут в действие уже в 2016 году, однако программа была отложена.

Также с 2018 года нуждающихся россиян обеспечат бесплатным питанием в заведениях общепита – в частности, в столовых при различных организациях. Данная программа призвана обеспечить устойчивый спрос для производителей. Кроме того, введение карточек поддержит импортозамещение – в этом случае продукты будет оплачивать государство исходя из стабильного спроса, отметили в Минпромторге.

По информации ведомства, средства с "продовольственных" карт нельзя будет обналичить. Не удастся их и накопить: с окончанием календарного месяца они сгорят, уточняет газета "Московский Комсомолец".

Сообщалось, что в Министерстве финансов России предложили выплачивать пособия по бедности. Как писали Dni.Ru, с такой инициативой выступила замглавы ведомства Татьяна Нестеренко. По ее словам, необходимо реализовать целый комплекс мер по поддержке малообеспеченных россиян. Кроме того, в Минфине полагают, что в российском законодательстве нужно четко закрепить понятие "нуждаемость".