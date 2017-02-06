Россиянам предложат вложиться в облигации федерального займа (ОФЗ). Ежегодный объем размещения "розничных" ОФЗ планируется на уровне 20-30 миллиардов рублей.

В Министерстве финансов отметили, что конкурировать с банковскими вкладами гособлигации для граждан скорее всего не смогут. О том, что Минфин займет у россиян десятки миллиардов рублей, говорится в "Основных направлениях долговой политики на 2017-2019 годы".

Сейчас лишь небольшой процент населения является обладателями гособлигаций. С появлением нового долгового инструмента доля граждан-инвесторов должна увеличиться, сообщает Rg.ru.

Цель нового инструмента, как отмечают в Минфине, не выполнение программы заимствований, а повышение финансовой грамотности граждан и их стимулирование к средне– и долгосрочным сбережениям. Ведь сумма в 20-30 миллиардов рублей для ведомства погоды не сделает.

Существенным отличием облигаций для населения от "традиционных" ОФЗ станет нерыночный характер нового инструмента, запрет на владение ими юридическим лицам и отсутствие их вторичного обращения. Новые бумаги, скорее всего, не будут конкурировать с банковскими вкладами.

Для граждан покупка и владение "розничными" ОФЗ станет промежуточным звеном от банковского депозита к рыночным ценным бумагам. Отметим, что выпуск госбумаг для граждан должен был состояться еще в конце 2016 года. Но "дебют" нового финансового инструмента отложили до первого квартала 2017 года.

Напомним, что более двух лет назад в Минфине говорили о старте в 2015 году программы выпуска государственных краткосрочных облигаций (ГКО). Однако ценные бумаги такого типа в России так и не появились.

