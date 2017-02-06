В текущем году выплата составит в среднем 14 тысяч рублей
Финансисты сделали прогноз о подорожании доллара к рублю из-за действий правительства
Минфин займет у россиян десятки миллиардов
В Министерстве финансов отметили, что конкурировать с банковскими вкладами гособлигации для граждан скорее всего не смогут. О том, что Минфин займет у россиян десятки миллиардов рублей, говорится в "Основных направлениях долговой политики на 2017-2019 годы".
Сейчас лишь небольшой процент населения является обладателями гособлигаций. С появлением нового долгового инструмента доля граждан-инвесторов должна увеличиться, сообщает Rg.ru.
Цель нового инструмента, как отмечают в Минфине, не выполнение программы заимствований, а повышение финансовой грамотности граждан и их стимулирование к средне– и долгосрочным сбережениям. Ведь сумма в 20-30 миллиардов рублей для ведомства погоды не сделает.
Существенным отличием облигаций для населения от "традиционных" ОФЗ станет нерыночный характер нового инструмента, запрет на владение ими юридическим лицам и отсутствие их вторичного обращения. Новые бумаги, скорее всего, не будут конкурировать с банковскими вкладами.
Для граждан покупка и владение "розничными" ОФЗ станет промежуточным звеном от банковского депозита к рыночным ценным бумагам. Отметим, что выпуск госбумаг для граждан должен был состояться еще в конце 2016 года. Но "дебют" нового финансового инструмента отложили до первого квартала 2017 года.
Напомним, что более двух лет назад в Минфине говорили о старте в 2015 году программы выпуска государственных краткосрочных облигаций (ГКО). Однако ценные бумаги такого типа в России так и не появились.
Пользователи Сети уличили популярную ведущую в обмане
После увеличения груди актриса четыре дня истекала кровью
Исполнитель достойно ответил легенде кино
В центре украинского Днепра хотят установить памятник знаменитому Ждуну