Названы сроки нового обрушения рубля

Специалисты Sberbank CIB, дочерней инвестиционной компании Сбербанка, сделали прогноз о сроках подорожания доллара к рублю, которое будет вызвано действиями правительства России. Они полагают, что в ближайшее время валюта Нового света по отношению к отечественной подорожает.

По мнению экспертов Sberbank CIB, эффект от валютных интервенций скажется во втором и третьем кварталах 2017 года. Между тем ожидания подорожания доллара уже в феврале в "дочке" "Сбербанка" считают беспочвенными, сообщает ТАСС.

Тем не менее, вскоре стоимость доллара может достигнуть 64 рублей. Именно это значение является прогнозным годовым для Sberbank CIB, уточнили в компании.

При этом согласно временному бюджетному правилу доходы от нефти при ее стоимости выше 40 долларов за баррель должны направляться на покупку валюты в течение ближайшего месяца – с 7 февраля по 6 марта. Сама же валюта будет аккумулироваться в резервах.

Таким образом, на рынке возникнет искусственный дефицит валюты. Это в свою очередь ожидаемо приведет к ее подорожанию. Подобная тактика выгодна властям страны: правительству необходимо наполнить федеральный бюджет денежной массой для выполнения социальных обязательств. С другой стороны, возможное подорожание доллара, предсказанное многими экспертами, может сказаться на росте инфляции.

Как писали Dni.Ru, аналитики предупреждают: валютный курс в России будет зависеть от ситуации в экономике США и мира. По мнению Бориса Хейфеца, профессора Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, в стране нужно "снижать свою ставку, чтобы увеличился экономический рост, чтобы кредитовалась экономика. Думаю, рубль нацелят на ослабление. Границы обозначены уже не раз, 60-65 рублей за доллар, предполагаю, что в этом коридоре все и останется".