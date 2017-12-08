Сбербанк отказывал клиентам в обслуживании

Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемами в обслуживании. Система кредитной организации дала сбой.

Некоторые операции и запросы, проводимые через телефон или отделение крупнейшего банка страны, не могли быть выполнены. Об этом рассказал представитель Сбербанка. ""Сейчас есть технические неполадки, по техническим причинам отсутствует возможность автоматической проверки баланса (в кол-центре). Приносим свои извинения за доставленные неудобства, рекомендуем вам воспользоваться услугой позднее", – приводит портал banki.ru слова одного из операторов колл-центра банка Ярослава.

Уже через несколько часов организация отчиталась об устранении всех неполадок и принесла клиентам свои извинения. "По техническим причинам часть клиентов могли столкнуться с некоторыми ограничениями при обслуживании в отделениях Сбербанка в Москве. В настоящее время проблема устранена, все системы банка работают в штатном режиме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", – заявили в пресс-службе организации.

Отметим, что это уже второй сбой в работе Сбербанка за неделю. В понедельник Dni.Ru сообщали о еще одной серии технических неполадок: у клиентов банка за одну и ту же операцию несколько раз подряд списывались деньги. О проблеме рассказали пользователи Сети. В своих аккаунтах в Twitter они написали, что банк несколько раз списывал с их счетов деньги за одну покупку. "Вместо одного платежа сняли 3 раза за одну и ту же покупку. Денег на карте осталось 800 рублей. Возврат средств в течение ПЯТИ дней!!! купила, блин, называется новогодние подарки и обувь ребенку (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – возмущались пользователи.

В Сбербанке проблему признали и обещали вернуть все деньги клиентам: "Уважаемые клиенты, по некоторым картам зафиксировано ошибочное уменьшение баланса по несостоявшимся операциям. Восстановление баланса будет выполнено автоматически в течение пяти рабочих дней. Приносим свои извинения за доставленные неудобства".