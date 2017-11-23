Селяне в России боятся голодной смерти

Чиновники обрекли жителей села в Рязанской области на голодную смерть. У пенсионеров заканчиваются продукты питания, купить их негде, а до ближайшего магазина не на чем добраться.

В селе Троице-Орловка закрыли единственный магазин, а автолавка привозит только хлеб, да и то нерегулярно. Как рассказала интернет-изданию "7x7" студентка рязанского вуза Олеся Спиридонова, ее мама работала продавцом в магазине, а теперь сидит без работы.

"Глава сельского поселения обещал, что в село будет приезжать автолавка, но ее ни разу не было. До ближайшего магазина – 12 километров, в селе почти ни у кого нет транспорта. Ни один пенсионер не сможет проделать такой путь, да еще с сумками", – рассказала студентка.

С наступлением зимы старикам в селе будет нечего есть, говорит Олеся. Ее мама подтвердила: продукты купить невозможно, исправно, два раза в неделю, привозят только хлеб. В хорошую погоду она нанимала соседа, у которого есть личный автомобиль, и ездила с ним в ближайший магазин в Горлово.

Сотрудница администрации Горловского сельского поселения сообщила изданию, что власти делают все возможное для того, чтобы решить проблему жителей Троице-Орловки.



