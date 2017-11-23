Селяне в России боятся голодной смерти
В селе Троице-Орловка закрыли единственный магазин, а автолавка привозит только хлеб, да и то нерегулярно. Как рассказала интернет-изданию "7x7" студентка рязанского вуза Олеся Спиридонова, ее мама работала продавцом в магазине, а теперь сидит без работы.
"Глава сельского поселения обещал, что в село будет приезжать автолавка, но ее ни разу не было. До ближайшего магазина – 12 километров, в селе почти ни у кого нет транспорта. Ни один пенсионер не сможет проделать такой путь, да еще с сумками", – рассказала студентка.
С наступлением зимы старикам в селе будет нечего есть, говорит Олеся. Ее мама подтвердила: продукты купить невозможно, исправно, два раза в неделю, привозят только хлеб. В хорошую погоду она нанимала соседа, у которого есть личный автомобиль, и ездила с ним в ближайший магазин в Горлово.
Академик Скулачев: «Единственный способ #замедлить_старение – недоедать» https://t.co/IAd6hjLsm0 #питание #старость #ВладимирСкулачев #голод— Mihail Sorokin (@m40in) 1 ноября 2017 г.
Сотрудница администрации Горловского сельского поселения сообщила изданию, что власти делают все возможное для того, чтобы решить проблему жителей Троице-Орловки.
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