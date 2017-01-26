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Товары IKEA подешевеют на 40% для россиян
IKEA снизит цены на 1800 видов товара. Цены на некоторые из них упадут на 40%, сообщает газета "Ведомости".
Генеральный директор сети в России Вальтер Каднар заявил, что бизнес-модель IKEA основывается на концепции низких цен. Главная цель компании – долгосрочные инвестиции, наращивание продаж в натуральном выражении.
"Располагаемые доходы потребителей сократились, и мы стараемся привлечь так много покупателей, как можем, сдерживая цены", – заявил предприниматель. Он подчеркнул, что это не промоакция или распродажа, а долгосрочная программа. При этом Вальтер Каднар признал, что на нее может повлиять экономическая или политическая ситуация на рынке.
"Мы не думаем, что за инвестициями в цену немедленно последует восстановление объемов покупок, – сказал бизнесмен. – Но мы верим, что сейчас правильное время начать такие инвестиции, чтобы получить преимущество на рынке".
Мы снизили цены в наших Ресторанах, Бистро и магазинах Шведские продукты. Ознакомиться с ценами можно на сайте:https://t.co/griRB3sIPs pic.twitter.com/xVDPkMDK50— ИКЕА Россия (@IKEA_ru) 8 ноября 2016 г.
По большей части будут снижены цены на кухни и гардеробы в связи с открытием новой мебельной фабрики в России. При этом Каднар добавил, что политика "сдерживания" стала возможна благодаря относительной стабильности курса рубля.
Отметим, что за счет подобной стратегии к 2020 году руководство IKEA планирует увеличить выручку компании в полтора раза, до 50 миллиардов евро. Шведский ретейлер выделяет Россию как четвертый крупнейший регион по доле прибыли.
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