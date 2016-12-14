Гаджеты загнали студентов в долговую яму

Число кредитных должников в России неустанно растет: в 2016 году их стало на миллион больше, чем в прошлом. При этом в банковском секторе наметилась тревожная тенденция – все чаще злостными неплательщиками становятся люди 18-25 лет.

По оценкам коллекторского агентства "Секвойя Кредит Консолидейшн", за 2016 год число кредитных должников достигло девяти миллионов, или 11,5% экономически активного населения. Для сравнения: в 2014 году долговые обязательства не исполнили 6,5 миллиона граждан. Средняя сумма задолженности за два года практически не изменилась и составила 18-20 тысяч рублей, сообщает газета "Известия".

Как отметили специалисты, в 2016 году появилась новая тенденция в сфере кредитования: резко выросла доля заемщиков в возрасте 18-25 лет. Если в 2014 году их было всего 5%, то в текущем – уже 9%.

Эта категория россиян не отличается финансовой дисциплинированностью. Число заемщиков 18-25 лет, допустивших просрочки по кредитам, к концу 2016 года выросло на 50% по сравнению с 2015-м, за два года число молодых должников выросло на 80%.

По словам экспертов, в 2016 году наблюдался бум в сегменте POS-кредитования – выдачи займов на товары в торговых точках. Подобное предложение особенно привлекательно для молодых людей, которые хотят иметь модные и красивые вещи, но не могут их себе позволить.

Специалисты отметили, что самый большой соблазн для студентов – всевозможные гаджеты. И большая часть новых моделей смартфонов была куплена в кредит.

Впрочем, молодые заемщики залезают в долги не только из-за страсти к гаджетам. Чаще всего люди 18-25 лет – это учащиеся с непостоянными и небольшими доходами.