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Культура
Владимир Литвинов и Ольга Николаева: Кремлевский турнир вселил надежду, что все будет хорошо

Владимир Литвинов и Ольга Николаева: Кремлевский турнир вселил надежду, что все будет хорошо

30 октября в Москве в Кремлевском Дворце пройдет юбилейный XXV Кубок мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов. Организатор – заслуженный деятель искусств России, почетный вице-президент WDC (Всемирного Танцевального Совета), президент РТС (Российского танцевального союза) Станислав Попов. Генеральный партнер – "Газпромбанк". Информационный партнер – ДНИ.РУ. В числе участников турнира многократные призеры Кубков Кремля, вице-чемпионы Кубка мира в Кремле 2021 года, призеры чемпионатов РТС Владимир Литвинов и Ольга Николаева. Танцоры рассказали о том, как впервые выехали на английские турниры после долгой пандемийной паузы, как сняли веселый ролик в Лондоне, который уже успел полюбиться поклонникам этой прекрасной пары, а также о том, за что они так любят музыку Георгия Мушеева, неизменно сопровождающую кремлевские турниры.
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Кремль, вселяющий надежду

Ольга: Кубок мира в июле прошел как всегда великолепно (турнир был перенесен с 2020 года, прим. автора). Нам в Кремле всегда хорошо танцуется. И результат был хороший и танцем своим мы довольны. Приятно было, что все собрались — танцоры, публика. Всё как раньше, в докарантинные времена. Конечно, это было все очень волнительно. До последнего момента до конца никто не знал, состоится турнир или нет. Я не знаю, как Станислав Попов и его команда смогли это все сорганизовать, что мероприятие такого масштаба состоялось всё-таки!

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Владимир: Это вселило определенную надежду, что все будет хорошо, что с этого момента начнутся такие крупные турниры в Москве, и чемпионат Европы, и Кубок мира. И сейчас мы надеемся, что дальше все так и продолжится.

Блэкпул без оркестра

Ольга: В начале сентябре мы танцевали на Блэкпульском фестивале. А сегодня мы летим домой, возвращаемся с International. Перед Блэкпулом у нас были долгие раздумья, как все сделать, чтобы организовать эту поездку, возможно ли вообще это. И буквально за пару недель до турнира мы решили, что все-таки надо попробовать туда попасть, рискнуть и полететь. Наша страна долго находилась в так называемой «красной зоне». Но на момент, когда мы решили поехать, Россия уже была в оранжевой. Все стало немножко проще, и мы поняли, что может получиться это все провернуть. И не прогадали. Действовали на свой страх и риск — заедем не заедем, дадут визу не дадут. В срочном порядке подали документы в посольство. К счастью, все благополучно сложилось, все получилось. Заехали в Англию тоже удачно. Мы как раз вместе с Кириллом Белоруковым и Викой летели вчетвером в Лондон. И ехали потом в Блэкпул на машине вместе. Все прошло без проблем. Вся наша поездка заняла меньше 48 часов. Практически туда-обратно.

Конечно, все, кто был в этот раз в Блэкпуле, все старались создать атмосферу. Но в связи с нынешней ситуацией в мире это было все же нечто другое.

Владимир: Это не был Блэкпул, как мы его привыкли видеть — с оркестром, с большим количеством людей. В этот раз оркестра не было. Хоть и не было ограничений по зрителям, но народу было где-то двадцать процентов от того, что бывало всегда на этом турнире. Думаю, это связано с тем, что совсем не было людей из Азии. Обычно они составляют примерно половину зрителей. Но в этот раз не было ни пар из Азии, ни тех, кто приезжает за них поболеть, посмотреть на их выступление. И в целом участников было в четыре раза меньше, поэтому и зрителей тоже.

Ольга: Но те, кто был в зале, очень поддерживали танцоров. И все равно танцевать было здорово. Мы получили большое удовольствие.

Владимир: И все так рады были опять оказаться здесь, пусть даже в таких непривычных условиях, на этой площадке, в этом прекрасном городе.

Ольга: Ну и, конечно, результатом своим мы очень довольны. Мы были в полуфинале. Уехали воодушевленные, окрыленные, довольные.

Фото: Светозар Андреев

Брейк-данс у стен Королевского Альберт-Холла

Владимир: International – это отдельная песня в нашей карьере. Он прошел так, как проходил всегда. Здесь уже было большое количество людей. Мы даже удивились, что реально много публики собралось. И участников гораздо больше было чем на Блэкпуле.

Ольга: Люди уже поняли, что это действительно возможно, и начали выезжать. Но, к сожалению, очень многие ребята из России, из Украины, кто подавал документы на визы после Блэкпула, не смогли их получить вовремя. Практически никто не получил. Наша студентка Pro-Am Виктория тоже должна была с нами лететь и танцевать после International турнир London Ball с Владимиром, но до сих пор ждет паспорт, его так и не выдали.

Владимир: А турнир уже вчера прошел. У нас виза, которую мы делали для Блэкпула, действует полгода. Соответственно, мы и в этот раз на International по ней летали, и на UK попадаем, и в декабре будет Чемпионат мира в Блэкпуле опять же. Так что в эту поездку нам повезло с визой, пока больше беспокоиться не нужно об этом.

Ольга: На этот раз на International у нас между отборочными и Альберт-Холлом был один свободный день.

Владимир: Мы немножко сходили прогулялись. Мы жили около Гайд-Парка, так что была хорошая возможность погулять… И мы не упустили этот шанс. У нас был такой план, и мы его придерживались. Во время прогулки записали видеообращение про International это прекрасное место в таком необычном, юмористическом ключе. Его можно увидеть у нас в Инстаграме. Многие ребята выставляют фото танцевальные, видео, пишут, что они счастливы танцевать на этой площадке, что они ждут с нетерпением Альберт-Холл. Это действительно знаменитое место вообще во всем мире, не только в связи с танцами. История Альберт-Холла очень богатая. И мы поэтому решили пойти немножко иным путем и записать нашу видеопрезентацию этого места, как мы его видим (смеются). Надеюсь, нашим подписчикам понравится и вообще всем.

Ольга: Это такой экспромт. Мы просто гуляли в хорошем настроении. И вышли сами для себя неожиданно к Альберт-Холлу. Мы просто прошли по парку, не ожидали, что выйдем туда. Ну и дальше: "А давай?", "А давай!". И вот что вышло. Потом Вова нашел эту музыку, наложил на видео. И получился шедевр (смеется).

Владимир: Брейк-данс — это Олино хобби, она меня научила (смеются). На самом деле, это когда я в детстве часто бывал в местах не столь отдаленных, в лагерях (смеются), в детских летних лагерях (смеются), там часто на дискотеках танцевали брейк-данс, и я тоже немного пробовал. Но это такой больше юмористический брейк-данс был, новый стиль (смеются).

Идея этого ролика возникла спонтанно и также спонтанно туда проник брейк (смеются).

Я всегда с удовольствием наблюдал и с уважением относился к ребятам, которые таким танцем занимаются. Потому что это прикольный такой уличный стиль. Мне он очень нравится.

Ольга: Он прямо противоположен нашему классическому, академическому стилю, и вообще всему нашему танцевальному миру, где у нас танцы вылизанные, элегантные. А брейк — это вообще улица, свобода.

Фото: Светозар Андреев

Solo tu y yo

Ольга: Больше турниров в нашем графике до Кубка Кремля не будет. У нас есть чуть меньше месяца до него. Сейчас возьмём пару-тройку дней на восстановление, на отдых. Я имею в виду от тренировок. Работа у нас начинается завтра. А потом подключим тренировки и всё, Георгий Мушеев будет играть у нас в зале каждый день, с утра до вечера — Solo tu y yo (испанский – "Только ты и я").

Владимир: Эта музыка создает определенное настроение кремлевского турнира. Это его визитная карточка. И в какой бы точке земного шара ты не танцевал под эту музыку, всегда ощущаешь, что ты дома. Это для меня лично, и думаю, что для Оли тоже такая музыка, которая вселяет в тебя уверенность, а не стресс. Потому что музыка Блэкпула или UK, когда играет, это для всех сразу стресс. Она включается обычно до начала турнира. И ребята за какое-то определенное время начинают под нее тренироваться, чтобы это все было фразийно, чтобы это было правильно, по-английски. В общем сплошное напряжение.

Ольга: Короче говоря, Англия — это всегда стресс. И никогда не знаешь, как что повернется.

Владимир: А в Кремле ты прямо всегда знаешь как что повернётся (смеются). Мы каждый раз с большим удовольствием танцуем кремлевский турнир. И всегда реально по-кайфу его танцевать. Поэтому с большим нетерпением его ждем. Мы всем желаем хорошего настроения! Готовьтесь, тренируйтесь и выходите на этот паркет с удовольствием


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Фото: Светозар Андреев
Автор: 7 октября 2021, 18:56

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