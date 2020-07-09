Худруку легендарного балета присвоили титул графини

Полет продолжался 1 час 15 минут, а по его окончании Наталия Касаткина получила диплом воздухоплавателя и титул графини Агрогородковской. По традиции, заложенной еще при правлении французского короля Людовика XVI, все воздухоплаватели удостаиваются графских титулов, а их владениями становятся земли, которые они облетели на воздушном шаре. В завершение церемонии посвящения был торжественно подожжен локон волос и потушен брызгами шампанского.
"Замечательные, любимые зрители, мы скоро встретимся с вами снова! – обращается Наталия Касаткина к поклонникам с высоты 300 метров. – В этом сезоне мы будем показывать свои спектакли по всей России. Это будет наша особенная классика – и наши с Владимиром Василевым балеты. Очень разные – словом, все жанры, кроме скучного".
54-й сезон Театра классического балета откроется 6 октября в Государственном Кремлевском дворце. Зрители увидят спектакли "Спящая красавица", "Спартак", "Дон Кихот" и "Жизель".
А к 2021 году Театр классического балета готовит премьеру "Шекспир, Шекспир" на музыку Яна Сибелиуса и Антонина Дворжака, а также планирует возобновить балеты "Пушкин. Размышления о поэте" Андрея Петрова, "Петербургские сумерки" Петра Чайковского, "Чудесный мандарин" Белы Бартока, "Проделки Терпсихоры" на музыку Иоганна Штрауса и других композиторов. Во время карантина работа коллектива не прерывалась – труппа репетировала удаленно.
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