Худруку легендарного балета присвоили титул графини

Художественный руководитель Государственного академического театра классического балета Наталия Касаткина обратилась к зрителям из корзины воздушного шара. Ее привыкли видеть на сцене за кулисами, в зрительном зале. Но в небе!..



Полет продолжался 1 час 15 минут, а по его окончании Наталия Касаткина получила диплом воздухоплавателя и титул графини Агрогородковской. По традиции, заложенной еще при правлении французского короля Людовика XVI, все воздухоплаватели удостаиваются графских титулов, а их владениями становятся земли, которые они облетели на воздушном шаре. В завершение церемонии посвящения был торжественно подожжен локон волос и потушен брызгами шампанского.

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"Замечательные, любимые зрители, мы скоро встретимся с вами снова! – обращается Наталия Касаткина к поклонникам с высоты 300 метров. – В этом сезоне мы будем показывать свои спектакли по всей России. Это будет наша особенная классика – и наши с Владимиром Василевым балеты. Очень разные – словом, все жанры, кроме скучного".

54-й сезон Театра классического балета откроется 6 октября в Государственном Кремлевском дворце. Зрители увидят спектакли "Спящая красавица", "Спартак", "Дон Кихот" и "Жизель".

А к 2021 году Театр классического балета готовит премьеру "Шекспир, Шекспир" на музыку Яна Сибелиуса и Антонина Дворжака, а также планирует возобновить балеты "Пушкин. Размышления о поэте" Андрея Петрова, "Петербургские сумерки" Петра Чайковского, "Чудесный мандарин" Белы Бартока, "Проделки Терпсихоры" на музыку Иоганна Штрауса и других композиторов. Во время карантина работа коллектива не прерывалась – труппа репетировала удаленно.