Известная театральная художница скончалась на 93-м году жизни

Театральная художница Татьяна Сельвинская скончалась в возрасте 92 лет. Об этом сообщил заведующий отделом регионального развития Бахрушинского музея Александр Рубцов.
Татьяна Сельвинская оформила более 200 спектаклей в театрах Москвы, Костромы, Саратова, Казани, Челябинска и других городов, напоминает RT. Ее полотна можно увидеть в Третьяковской галерее и Московском музее современного искусства.
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