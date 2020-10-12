Детский репертуар Музыкального театра Наталии Сац в октябре

Начало 2020 года для всех оказалось весьма непростым, но Детский музыкальный театр имени Наталии Сац набрался творческих сил и энергии, чтобы отметить свой 55-летний юбилей с размахом: четыре премьеры, гастроли в рамках федеральной программы "Большие гастроли", а в апреле 2021 года – в Вену со спектаклем "Картинки с выставки", участие в Пятого фестиваля музыкальных театров "Видеть музыку" и реконструкция в Большом зале и зрительском фойе. А что можно посмотреть в октябре?



10 октября



Балет "Спящая красавица"

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац "Спящая красавица" Петра Ильича Чайковского идет в классической версии, адаптированной для детского восприятия Кириллом Симоновым. Это сказка, но сказка всерьез,сказка, но сказка всерьез, про большие чувства, про сокровенные мечты и про самые смелые поступки в жизни. За дирижерским пультом – Алевтина Иоффе. 6+

11 октября

Опера-балет в 2-х действиях "Дюймовочка"

Бессмертная сказка Ганса-Христиана Андерсена получила новую жизнь в современной музыке, пении и танце в опере "Дюймовочка". Она переносит зрителей в волшебный мир. Здесь живет сказочник Оле Лукойе. Как только он взмахнет своей волшебной палочкой, из чудесного цветка появится крохотная девочка – Дюймовочка.

Сколько приключений ей придется пережить! Ее похитят противные Жабы, прогонят надменные Майские Жуки, затем она окажется в услужении у Мыши и едва избежит замужества со скупым Кротом. Но наступит весна, и Ласточка, спасенная Дюймовочкой в зимнюю стужу, на своих крыльях перенесет ее в волшебную страну, где она встретит своего Принца.

17 октября

Опера-сказка "Двенадцать месяцев"

"Двенадцать месяцев" – одно из самых пленительных произведений, классика детской литературы Самуила Маршака, воплощена в музыке известным петербургским композитором Сергеем Баневичем. Полный волшебного очарования заснеженный лес возникает перед зрителями, как только откроется занавес. В этом мире чудес, у новогоднего костра героиня – бедная девочка – встречает 12 братьев-месяцев, которые помогут ей в трудную минуту. И вот среди снегов расцветают подснежники, а в судьбе главной героини происходит счастливый поворот. Ни богатство, ни власть не помогут совершить чудо, которое возможно лишь благодаря доброте, ласке и готовности всегда прийти на помощь. Волшебная сказка в канун самого волшебного праздника – лучший подарок для детей!

24 октября

Спектакль "Волшебная лампа Алладина"

"Волшебная лампа Аладдина" – это масштабный, эффектный спектакль большой формы, в котором на сцене царят сказочные декорации, похожие на иллюстрации из любимой книжки, а опера соединяется с балетом, чтобы поразить воображение публики. Приключения героев до глубины души поразят зрителей и станут гимном классическому музыкальному театру с его красочностью и роскошью. Это чудесная восточная сказка: цветная, пёстрая, с огромным количеством смен декораций, с перемещениями из дворцов в пустыню, из подземелья в небеса, пространство чуда и восторга. 24 октября на Большой сцене Детского музыкального театра имени Наталии Сац.

28 октября

Одноактные балеты "Русских сезонов": "Шахерезада" и "Жар-птица"

Детский музыкальный театр имени Наталии Сац приглашает вас на два одноактных балета легендарных "Русских сезонов" Сергея Дягилева – "Шахерезада" и "Жар-птица". Эти любовно восстановленные хореографические шедевры – возможность увидеть то, о чем раньше можно было только прочесть: великую хореографию Михаила Фокина, восстановленную Андрисом Лиепой, и декорации Льва Бакста и Александра Головина, поразившие мир. Виртуозно и вдохновенно исполненные артистами балетной труппой Театра имени Наталии Сац, сегодня "Шахерезада" и "Жар-птица" производят огромное художественное впечатление на зрителейлюбого возраста.

Категория спектаклей 6+

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