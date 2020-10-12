Взрослый репертуар Театра Сац

Необычную во всех смыслах оперу "Жестокие дети" 14 и 15 октября. Весь оркестр, вся ее партитура – это три фортепиано. Уже одно это делает ее неординарным явлением в ряду оперных произведений, как и принцип минимализма, являющийся основой стиля этого выдающегося композитора рубежа тысячелетий: маленькие музыкальные структуры, которые бесконечно повторяются с вариациями, эмоционально закручивая, вводя публику в транс, в гипноз. Необычна и история, рассказанная великим Кокто про детей, проводящих все время в искривленном пространстве своей комнаты, в котрой непонятно, где игра, где реальность, и что такое реальность, когда постоянно длится игра. Именно здесь развивается сюжет о взрослении, о том моменте, когда в нашу жизнь вторгаются любовь и смерть, две эти главные вещи для человека, две эти главные темы в искусстве, с разными проявлениями которых персонажи сталкиваются на протяжении всей оперы.
16 октября на Большой сцене Детского музыкального театра имени Наталии Сац состоится рок-классик опера Ефрема Подгайца "Повелитель мух". Спектакль был создан по мотивам одного из самых известных и сложных философских романов лауреата Нобелевской премии Уильяма Голдинга о судьбе подростков, попавших на необитаемый остров. Это история о предательстве и возмездии, эгоизме и самопожертвовании, о том, как противостоять злу, когда оно надвигается на тебя со всех сторон. Включить в репертуар подобное произведение было в какой-то степени рискованным, но, тем не менее, рискнув, театр выиграл: получился яркий, динамичный и глубокий спектакль.
23 октября театр покажет жемчужину своего взрослого репертуара – балет Кирилла Симонова "Маскарад" по одноименной пьесе Михаила Юрьевича Лермонтова – спектакль, который изменит ваше представление о балете, настолько обжигающе остро и откровенно рассказана в нем история любви. В постановке Кирилла Симонова артисты танцуют босиком и декламируют Михаила Угарова, а на вас обрушивается музыка Арама Хачатуряна, открывая ваше сердце яркому, ни с чем не сравнимому сопереживанию героям постановки.
25 и 26 октября покажут старинную оперу "Орфей" Клаудио Монтеверди, поставленную режиссером Георгием Исаакяном и художником Ксенией Перетрухиной в Ротонде театра. Но прежде, чем попасть туда, зрители оказываются в полностью измененном фойе: свет приглушен, на полу советская ковровая дорожка, цветы в кадках... Что это за дорога? Куда она ведет? На все эти вопросы публика получает ответы на самом спектакле, который становится глубоким пронзительным разговором о течении времени и невозможности вернуться назад и хотя бы что-то изменить.
Сайт: http://teatr-sats.ru/
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