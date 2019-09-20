Заслуженный артист России умер на 81-м году жизни

Заслуженный артист Анатолий Бородин скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края. Причина смерти не раскрывается. О дате и месте прощания станет известно позднее.
Анатолий Бородин окончил Ростовский педагогический институт и Ростовское музыкальное училище. Он сыграл несколько десятков ролей в кино и театре. Артист принял участие в создании таких картин, как "Из жизни Федора Кузькина" и "Убийство на Ждановской", передает РИА Новости.
Популярные темы форума
Свадебный катафалк Собчак и голубого режиссёра.
Какую актрису вы считали образцом женской красоты и целомудрия?
Не ем суп,чувствую себя отлично!
Бабули распилили детские качели в Ленобласти.Как вы считаете,их накажут?
Люди! Што делать с бродячими собаками?
Чьи посты на форуме вам более интересны?
Александр Хочинский- ваш кумир?
Девушки шарахаются
Почему Близнецы вам неприятны?
Какие тв передачи смотрите, а какие , по вашему,? отстой