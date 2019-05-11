Умерла народная артистка России

В Москве скончалась народная артистка России Нелли Корниенко. Актриса ушла на 81-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на труппу Малого театра, где работала Корниенко.
Артистка сыграла на сцене более 50 ролей. Последний раз она выходила на сцену в образе Анны Кеннеди в пьесе "Мария Стюарт". Известна Корниенко и своими ролями в кино – она сыграла главную героиню в фильме "Ловцы губок" (1960). Также участвовала в съемках "Скандального происшествия в Брикмилле", "Дня рождения Терезы", "Свидания с молодостью". О дате и месте прощания с народной артисткой пока не сообщается.
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