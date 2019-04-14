В Воронеже умерла известная художница

В Воронеже в возрасте 96 лет ушла из жизни художница Ксения Успенская, передает RT. Людям, даже не сильно интересующимся искусством, знакомо ее творчество. Картину Успенской "Не взяли на рыбалку" в 1955 году купили представителя Третьяковской галерее. Кроме того, она же стала иллюстрацией в учебнике "Родная речь".
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