Умерла литературовед Шмелькова

Днем 10 апреля в Первой Градской больнице в Москве в возрасте 77 лет ушла из жизни литературовед Наталья Шмелькова, передает РИА ФАН со ссылкой на члена Союза литераторов России Иосифа Рабиновича.

"Наташа была человеком теплым, невероятно отзывчивым. Обладала даром сразу чувствовать талантливого человека", – подчеркнул он.