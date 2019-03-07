Известную певицу нашли без сознания
Стрельченко, которую называли любимой певицей генсеков СССР Никиты Хрущева и Леонида Брежнева, обнаружил педагог и обладатель Гран-при вокального конкурса им. С.В. Рахманинова Николай Бурьяновский.
Мужчина немедленно вызвал скорую. К счастью, медикам удалось привести известную певицу в чувство, оказав необходимую помощь, передает "Царьград".
Из-за плохого самочувствия Александра Стрельченко в последнее время редко выходит из дома. Певица внимательно следит за здоровьем и регулярно ходит в больницу. Иногда артистка посещает святые места.
Отметим, в советские годы Александра Стрельченко была очень популярна. Ее называли "королевой народной песни". Ее хитами стали "Подари мне платок", "По Муромской дорожке", "Когда б имел златые горы" и "Кудрявая рябина". Голос певицы украсил фильмы "Война и мир" и "Калина красная".
Напомним, в 90-е Александра Стрельченко с мужем Владимиром Морозовым попала в автокатастрофу. Именно после этого у певицы начались серьезные проблемы со здоровьем, она перенесла инсульт. Народная артистка много лет не дает интервью. "Хочу, чтобы меня запомнили красивой", – поясняла она.
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