Пропала самая дорогая картина в мире

Сотрудники Лувра Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах заявили, что не знают, где находится картина "Спаситель мира", авторство которой приписывается Леонардо да Винчи, передает ТАСС. В 2017 году полотно было продано на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 450 миллионов долларов, что сделало картину самой дорогой в истории.
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