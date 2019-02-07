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Культура

Объявлено о возвращении легендарного мультсериала "Симпсоны"

"Симпсоны". Фото: www.globallookpress.com
Фанатов культового мультика о жизни американской семейки ждет сюрприз. Сериал "Симпсоны" решили продлить еще на два сезона. 
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После выхода 30-го сезона многие переживали, что "Симпсоны" исчезнут с экранов. Однако стало известно, что количество эпизодов достигнет 713, передает Пятый канал. Об этом сообщали представители американской телесети Fox.

Поклонников сериала ждут более 40 новых серий. "Симпсоны" смогут удержать мировой рекорд среди многосерийных шоу, выходящих в прайм-тайм. Напомним, что первая серия мультэпопеи была показана 19 апреля 1987 года. "Симпсоны" выпускаются Gracie Films для кинокомпании 20th Century Fox. 

Автор: Валерия Нарская7 февраля 2019, 10:27

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