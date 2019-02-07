Объявлено о возвращении легендарного мультсериала "Симпсоны"
После выхода 30-го сезона многие переживали, что "Симпсоны" исчезнут с экранов. Однако стало известно, что количество эпизодов достигнет 713, передает Пятый канал. Об этом сообщали представители американской телесети Fox.
Поклонников сериала ждут более 40 новых серий. "Симпсоны" смогут удержать мировой рекорд среди многосерийных шоу, выходящих в прайм-тайм. Напомним, что первая серия мультэпопеи была показана 19 апреля 1987 года. "Симпсоны" выпускаются Gracie Films для кинокомпании 20th Century Fox.
Артистка уверена, что хирург знал о своей ошибке
Эгоистическая жизнь с появлением ребенка закончилась
Он испытывал страх перед выходом на сцену
О случившемся он рассказал поклонникам в Instagram