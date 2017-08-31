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Культура

"Симпсоны" лишились ключевой фигуры

Кадр из мультфильма "Симпсоны"
Создатели The Simpsons уволили главного композитора Альфа Клаузена, работавшего над популярным американским мультсериалом на протяжении 27 лет. Сериалу пора сменить тип музыки.
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Как рассказал сам главный композитор сериала Альф Клаузен, работавший над популярным американским мультсериалом на протяжении 27 лет, об увольнении ему сообщил продюсер мультэпопеи Ричард Сакаи. Он заявил, что сериалу пора сменить тип музыки, сообщает на правах эксклюзива журнал Variety.

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По мнению владеющих ситуацией знатоков, увольнение композитора может быть связано с сокращение издержек. До последнего времени Клаузен не признавал электроники и работал с оркестром из тридцати пяти живых исполнителей. Расходы на содержание музыкантов плюс траты, связанные со звукозаписью и сведением готового музыкального материала влетали продюсерам в немалую сумму. Называют цифру в несколько миллионов долларов ежегодно.

Последняя серия мультипликационной эпопеи вышла в мае 2017 года. Новый 29-йсезон должен открыться свежими сериями 1 октября и в начале каждой части все так же будет звучать музыка Альфа Клаузена. Кто теперь будет заниматься музыкальным сопровождением The Simpsons пока неизвестно – точнее, не сообщается.

К работе над сериалом Клаузен приступил еще в начале 1990-х годов, успел придумать музыку к более чем 560 эпизодам. Труд композитора не остался незамеченным: Клаузен получил две премии "Эмми", на которую в общей сложности номинировался более тридцати раз.

Первая серия мультэпопеи была показана 19 апреля 1987 года. Сериал выпускается компанией Gracie Films для кинокомпании 20th Century Fox. Впереди как минимум еще два сезона сериала.

Автор: Алексей Минин31 августа 2017, 19:26
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