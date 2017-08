"Симпсоны" лишились ключевой фигуры

Как рассказал сам главный композитор сериала Альф Клаузен, работавший над популярным американским мультсериалом на протяжении 27 лет, об увольнении ему сообщил продюсер мультэпопеи Ричард Сакаи. Он заявил, что сериалу пора сменить тип музыки, сообщает на правах эксклюзива журнал Variety.

По мнению владеющих ситуацией знатоков, увольнение композитора может быть связано с сокращение издержек. До последнего времени Клаузен не признавал электроники и работал с оркестром из тридцати пяти живых исполнителей. Расходы на содержание музыкантов плюс траты, связанные со звукозаписью и сведением готового музыкального материала влетали продюсерам в немалую сумму. Называют цифру в несколько миллионов долларов ежегодно.

Последняя серия мультипликационной эпопеи вышла в мае 2017 года. Новый 29-йсезон должен открыться свежими сериями 1 октября и в начале каждой части все так же будет звучать музыка Альфа Клаузена. Кто теперь будет заниматься музыкальным сопровождением The Simpsons пока неизвестно – точнее, не сообщается.

Thank you for all of the support...unfortunately, the news is true... https://t.co/jBQH0b40cz