В США умерла легендарная актриса

На собственном ранчо в Калифорнии в возрасте 97 лет ушла из жизни легендарная бродвейская актриса и певица Кэрол Чэннинг, передает портал Teleprogramma.pro. Популярность она приобрела в конце 1940-х годов за роль в постановке "Джентльмены предпочитают блондинок".
Артистка сыграла в пяти фильмах. За одну из ролей была номинирована на "Оскар" и удостоилась "Золотого глобуса". Также за свою карьеру Кэрол Чэннинг получила три награды "Тони".
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