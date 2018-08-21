В Москве пройдут самые зрелищные соревнования по европейским бальным танцам

Гостей и участников вечера будет ждать красивая живая музыка, оригинальные выступления и счастливая атмосфера искреннего танца.

Организатор и ведущий чемпионата мира 2018 – заслуженный деятель искусств России, президент РТС, почетный вице-президент WDC, Вице-президент APDC Станислав Попов. Привилегия устраивать мероприятие мирового масштаба дается далеко не каждой стране:

"То, что Россию в третий раз выбрали в качестве страны, принимающей чемпионат мира WDC – для нас повод для большой гордости, – говорит сам Станислав Попов. – Для меня это показатель того, что мы все делаем правильно!"

Действительно, мероприятия РТС, особенно их мировые чемпионаты – это всегда очень элегантные события, проводимые на очень высоком уровне. Сами танцоры, постоянно участвующие в подобных соревнованиях по всему свету, не раз отмечали, что турниры в России всегда самые гостеприимные и продуманные.

Гости лично в этом убедятся – им предстоит насладиться очень насыщенной, яркой, что там говорить – уникальной программой. Помимо непосредственно соревнований, которые, в этом виде спорта, всегда очень азартные, красивые и эмоциональные, будут также показательные выступления лучших пар. Показательное выступление для танцора – это момент, когда он может продемонстрировать всю глубину собственного таланта, ведь его не сковывают никакие ограничения в движениях, костюмах, музыке и так далее.

Гости смогут полюбоваться блестящими номерами Виктора да Силвы и Анны Мельниковой в стиле Exhibition. А те, чьи сердца замирают при первых звуках аргентинского танго, останутся в восторге от выступления финалистов чемпионатов мира Дмитрия Васина и Сагдианы.

Музыкальное сопровождение вечера – это отдельная песня! А вернее множество песен, исполняемых романтичной Мариной Палома в стиле морна, песни из репертуара Сезарии Эворы. А также безусловно совместное выступление пятнадцатилетней певицы Анжелики Эланж и опытного и известного оперного певца Леонида Бахталина. Опыт и юность перекликаются, создавая удивительно мощный и в тоже время необычный самобытный дуэт.

Все соревнования пройдут под аккомпанемент двух талантливых коллективов – "Семь ветров" и "Данс-Лэнд". Последний недавно трагически лишился своего руководителя Семена Мильштейна. В конце июля он скончался после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Однако музыканты приняли решение и в память о руководителе продолжат играть лучшие песни военных лет, русские романсы и другие любимые всеми танцевальные композиции.

Возвращаясь к соревновательной части, хочется отметить, что наблюдать за яркой борьбой на паркете интересно и профессионалам, и новичкам. Даже если вы никогда ранее не видели бальных танцев, вам будет очень легко и радостно наблюдать за движениями танцоров. Танец – искусство, понятное интуитивно.

Однако профессионалы знают, что чемпионаты – это не только красивая "картинка". В этот вечер, возможно, мы будем наблюдать легендарное событие – девятикратные чемпионы мира Арунас Бижокас и Катюша Демидова, танцоры из США, могут стать первой в истории парой, десять раз подряд подтвердившей статус лучших на всей планете.

Помимо них на паркет выйдут и другие выдающиеся дуэты – Андреа и Сара Гиджарелли, представляющие Великобританию, Виктор Фанг и Анастасия Муравьева, также танцующие за Соединенные Штаты, наши фавориты Александр Жиратков и Ирина Новожилова и другие участники из почти тридцати разных государств. Можете не сомневаться, зрелище предстоит уникальное!

Гости вечера увидят очень насыщенный и динамичный Кубок Кремля по латиноамериканским танцам. Во время этого турнира на паркет выйдут любители, однако пусть вас не обманывает это слово – уровень танцевальных пар невероятно высок и многие из них уже близки к переходу в профессионалы. Для участия в Кубке приглашены сильнейше танцоры из Китая, Германии, США. Неплохие шансы есть и у нашей страны.

Станислав Попов: "Во время борьбы за Кубок Кремля нас ожидает великолепный танец – бурная конкуренция и амбиции участников всегда создают невероятную атмосферу!"

Еще один знаменательный аккорд – зрелищный чемпионат России по программе American Smooth, который пройдет впервые в нашей стране на кремлевском паркете! Этот танец, родом из США, уже давно перерос свою малую родину и становится все более популярным. В отличие от более формализованной европейской программы, в American Smooth больше свободы, танцоры чаще оказываются в открытых позициях. Это, в каком-то смысле, роднит его с показательными выступлениями.

Для зрителей это значит одно – наблюдать за выступлениями будет очень и очень увлекательно!

На танцевальных событиях РТС всегда царит аншлаг, так что рекомендуем покупать билеты уже сейчас. Во-первых, будете сидеть на наиболее удачных местах, а во-вторых, будет время подобрать самый роскошный наряд. Ни для кого не секрет, что Чемпионаты и Кубки мира в Кремле вся светская Москва использует как повод, чтобы "выгулять" свои лучшие вечерние платья и костюмы.