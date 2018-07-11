Актер из "Игры престолов" объявил о завершении сериала

Кит
Харингтон, сыгравший Джона Сноу в популярном сериале "Игра престолов", поделился
с поклонниками новостью об окончании съемок, сообщает РИА ФАН. "Съемки "Игры
престолов" официально завершены навсегда", – написал актер в своем профиле в
Instagram.
Как сообщает Пятый канал, финальный сезон телевизионной эпопеи выйдет летом 2019 года. Он будет состоять из шести эпизодов.
Супруга принца Уильяма буквально сияла
Блогер привел сенсационные доказательства
Певица им больше не интересуется
Девочка появилась на свет в подмосковном "Лапино"