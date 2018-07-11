Актер из "Игры престолов" объявил о завершении сериала

Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в популярном сериале "Игра престолов", поделился с поклонниками новостью об окончании съемок, сообщает РИА ФАН. "Съемки "Игры престолов" официально завершены навсегда", – написал актер в своем профиле в Instagram.



Как сообщает Пятый канал, финальный сезон телевизионной эпопеи выйдет летом 2019 года. Он будет состоять из шести эпизодов.