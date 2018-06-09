Московский театр пережил невосполнимую потерю

Соболезнования в связи со смертью Игоря Охлупина выразил директор Театра имени Маяковского Леонид Ошарин. К нему присоединяются известные российские актеры и режиссеры.

Игорь Охлупин проработал в Театре имени Маяковского всю жизнь. Его коллеги в шоке после известия о смерти актера. По словам директора театра Леонида Ошарина, им сейчас вдвойне – они на гастролях в Чите и не могут быть вместе с близкими народного артиста, передает RT.

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Российский артист театра и кино Александр Панкратов-Черный играл вместе с Охлупиным в фильме "Сибириада". По его словам, это замечательный, скромный и интеллигентный человек. "Он никогда не принимал участия в каких-нибудь застольях, как-то уединенно был, такая вот замкнутость. Очень сосредоточен был на себе, на роли. На съемки почти всегда являлся раньше всех. Такой пунктуальный человек, это нас всегда восхищало в нем", – рассказал Панкратов-Черный Пятому каналу.

Режиссер фильма "Сибириада" Андрей Кончаловский вспоминает об Охлупине, исполнившем в картине роль Филиппа Соломина, как о самобытном актере. "Это большой артист и для меня было большое удовольствие работать с ним. Я не должен был от него много добиваться. Просто ему надо было поставить задачу и не мешать", – цитирует Кончаловского портал Iz.ru. Режиссер признается, что просто обожал артиста.

Шокирован известием о смерти Охлупина его коллега по Театру имени Маяковского, народный артист России Игорь Костолевский, передает РИА Новости. "Это был поистине удивительный артист, с которым много-много лет проработали вместе. И просто трудно представить себе театр Маяковского без Охлупина", – скорбит актер. Он считает, что эта потеря – огромное горе для всего театрального искусства. Охлупина Костолевский называет настоящим большим русским артистом.

Актриса театра и кино Анна Багмет узнала о трагедии от журналистов. "Я не знала об этом. Замечательный, прекрасный человек. Для нас всех был всегда педагогом. Работать с ним на одной сцене было большой честью", – рассказала актриса телеканалу "360". Она особо подчеркнула, что Охлупин относился бережно и с уважением к молодым артистам – общался с ними, как отец-педагог.

Соболезнования родным Игоря Охлупина выразила советская и российская актриса Елена Коренева. Актриса рассказала, что дружила с дочерью артиста, Аленой. "Я помню этого большого крупного человека. Такой настоящий русский богатырь. Очень добрый, непосредственный", – цитирует Кореневу Рен ТВ.

Самыми добрыми словами вспоминает Игоря Охлупина и его частая партнерша по сцене, российская актриса театра и кино Дарья Повереннова. "Он был очень хорошим партнером. Я играла с ним в одном спектакле. Хороший партнер, всегда слышал, подхватывал. Никогда не тянул одеяло на себя", – сказала актриса.

Ранее стало известно, что в Москве на 80-м году жизни скончался народный артист РСФСР, ведущий актер Театра имени Маяковского Игорь Охлупин. Артист умер после непродолжительной болезни. Зрителям Охлупин известен по роли в легендарном спектакле Маяковки "Трамвай "Желание". На его счету десятки ролей в театре и кино. До последних дней актер выходил на сцену.