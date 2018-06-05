Кто убил актрису Иванову

Красавица Анастасия Иванова с первой же роли в кино завоевала симпатии зрителей. К сожалению, долго наслаждаться популярностью актрисе не пришлось. В 1993 году столицу потрясло известие о жестоком убийстве жены известного артиста Бориса Невзорова.

25 лет назад, 3 июня 1993 года, труп 35-летней актрисы Московского театра-студии "Сфера" был обнаружен в квартире на Делегатской улице. На теле женщины – 2 ножевых ранения, а на шее – удавка.

Анастасия Иванова стала известна широкому зрителю после выхода на советские экраны фильма "Не могу сказать "прощай" в 1982 году. Картина имела ошеломительный успех, она вошла в четверку лидеров советского кинопроката.

На съемках этого фильма Анастасия познакомилась с актером Борисом Невзоровым. Бурный роман завершился счастливым браком и рождением дочери. К сожалению, больших ролей Ивановой больше не предлагали. Но сам Невзоров, решивший попробовать себя в качестве режиссера, отдал жене одну из главных ролей в дебютном фильме "У попа была собака".

Но все планы перечеркнул вечер 3 июня 93-го. "Я толкнул дверь в квартиру. Было темно. И буквально натолкнулся… нашел в темноте Настю. Какой-то ужас обуял. Не помню, что я орал, что я кричал" – рассказывал позже Борис Невзоров.

Анастасия Иванова была в квартире одна: муж уехал по делам, дочка Полина гостила у бабушки. Следствие установило, что в какой-то момент в доме появился гость: причем актриса сама впустила его в квартиру и накрыла на стол. Более того, менее чем за полчаса до гибели Иванова разговаривала по телефону с матерью. По ее словам, голос у Насти был абсолютно спокойным – хотя убийца уже наверняка сидел рядом.

Установить имя злодея не могли несколько лет. Неожиданно отпечатки, совпадающие со следами, оставленными в московской квартире убийцей Ивановой, нашлись в картотеке Красноярска. Они принадлежали некоему Сергею Пересветову, отсидевшему срок за убийство. Причем его первой жертвой тоже была актриса.

Выяснилось, что Пересветов был известен в актерских кругах - хотя, конечно, о его криминальном прошлом никто не знал. Злодей втирался в доверие к артистам, имел со многими из них – в том числе и с Ивановой - приятельские отношения. В гости к Анастасии убийца заявился под предлогом годовщины смерти одного из их общих друзей.

Был ли Пересветов маньяком, что побудило его ударить Иванову ножом и душить удавкой – установить не удалось. К тому времени он уже понес наказание. Убийцу отправил на тот свет 13-летний подросток, сын его любовницы. Защищая мать, мальчик нанес Пересветову 17 ударов ножом.

А Борису Невзорову долгое время не давала покоя мысль: вернись тогда он домой на полчаса раньше – и, может, не случилось бы той трагедии.