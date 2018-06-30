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Культура

Известный российский мультипликатор умер в 50 лет от рака

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Скончался художник и комиксист Павел Сухих, известный под псевдонимом Хихус. Ему было 50 лет.

"Хихус ушел", – сообщил в ночь на субботу друг мультипликатора Константин Комардин в Facebook.

По словам Комардина, Сухих несколько лет боролся с раком, но держал это в секрете. Подтвердил данную информацию и писатель Сергей Кузнецов.

"У него был рак, израильские врачи сказали, что не могут ничем помочь, так что он вполне понимал, что происходит. Публично он обо всем этом не хотел объявлять, но со мной немного об этом говорил", – рассказал Кузнецов.

Хихус – один из самых известных российских рисовальщиков комиксов, лидер движения комиксистов "Люди мертвой рыбы". Он создал первый отечественный фестиваль комиксов "КомМиссия". Также Сухих пробовал себя в создании анимационных фильмов.

30 июня 2018, 10:05

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