Умер поэт Андрей Дементьев
Telegram-канал 112 сообщил о смерти поэта и тележурналиста Андрея Дементьева. Ему было 89 лет. Ранее появились сведения о его госпитализации – возникли проблемы с работой внутренних органов из-за осложнений после простуды.
Информацию о кончине поэта подтвердил "Интерфакс": "Андрей Дмитриевич скончался в Первой градской больнице после продолжительной болезни. Он совсем немного не дожил до 90 лет, хотя активно готовился к празднованию юбилея".
"Сегодня за Андреем Дмитриевичем прилетел спецборт. Поэта должны были перевезти на лечение в Израиль. Андрей Дементьев умер в больнице в Москве", – сообщил Telegram-канал Lshort.
Андрей Дементьев – почетный член Российской академии художеств. Издал более 50 сборников стихов. В 1981-1992 годах возглавлял литературный журнал "Юность", который под его руководством стал одним из самых популярных изданий советских времен.
Как поэт известен благодаря текстам композиций "Аленушка", "Лебединая верность", "Отчий дом", "Баллада о матери" и других. Его песни были в репертуаре Иосифа Кобзона, Валентины Толкуновой, Анны Герман, Валерия Ободзинского, Льва Лещенко, Аиды Ведищевой, Софии Ротару, Вадима Мулермана и других звезд советской эстрады.
Сейчас решается вопрос о месте захоронения. По статусу Андрею Дементьеву положены Новодевичье или Ваганьковское кладбище.
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